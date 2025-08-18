18-letni motocyklista zderzył się z samochodem osobowym Źródło: Bandyci drogowi

Do wypadku doszło 16 sierpnia w godzinach wieczornych na drodze krajowej numer 31 w Krzywinie. Na nagraniu udostępnionym między innymi przez profil Bandyci drogowi można zobaczyć, jak wyglądało zdarzenie zarejestrowane przez kamerkę umieszczoną w aucie, w które uderzył motocyklista.

Na filmie widać, jak samochód zbliża się do zakrętu. Z naprzeciwka nadjeżdża motocyklista, który po pokonaniu zakrętu, zjeżdża na przeciwległy pas ruchu i z impetem wjeżdża w auto.

18-letni motocyklista wjechał w samochód osobowy

Policja o wypadku

Młodszy aspirant Piotr Jaworski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przekazał, że 18-latek kierujący motocyklem, na łuku drogi prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków.

- Mężczyzna zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem osobowym, którym kierowała 42-letnia kobieta. 18-latek posiadał uprawienia do kierowania motocyklem. W wyniku tego zdarzenia został przetransportowany do szpitala - powiedział policjant.

Na miejscu pracowała policja, straż pożarna i pogotowie. Funkcjonariusze ustalają dokładne przyczyny zdarzenia.

