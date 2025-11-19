Zatrzymali policjantów, podejrzenie o znęcanie się

Koszalin Źródło: Google Maps

Zachodniopomorska policja potwierdziła tylko, że doszło do zatrzymania policjantów z tego garnizonu. Nie przekazała informacji o liczbie funkcjonariuszy, lokalizacji komendy, ani powodzie ich zatrzymania.

Nadkomisarz Monika Kosiec z komendy miejskiej w Koszalinie także potwierdziła, że doszło do zatrzymania policjantów. Po szczegóły odesłała jednak do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Z prokuratorem nie udało nam się skontaktować.

Pięciu policjantów

Portal rmf24.pl podał wieczorem, że w środę zatrzymano w Koszalinie pięciu policjantów. Mieli się oni znęcać nad osobami w kryzysie bezdomności, a wszystko miało być uwiecznione na nagraniach z telefonów komórkowych. O sprawie przełożonych miał poinformować inny policjant.

Zatrzymania to efekt działania Biura Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura.

