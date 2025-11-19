Logo strona główna
Szczecin

Zatrzymali policjantów, podejrzenie o znęcanie się

Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Koszalin
Źródło: Google Maps
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zatrzymaniu kilku policjantów z komendy miejskiej w Koszalinie. Mieli się oni znęcać nad osobami w kryzysie bezdomności.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zachodniopomorska policja potwierdziła tylko, że doszło do zatrzymania policjantów z tego garnizonu. Nie przekazała informacji o liczbie funkcjonariuszy, lokalizacji komendy, ani powodzie ich zatrzymania. 

Nadkomisarz Monika Kosiec z komendy miejskiej w Koszalinie także potwierdziła, że doszło do zatrzymania policjantów. Po szczegóły odesłała jednak do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Z prokuratorem nie udało nam się skontaktować.

Pięciu policjantów

Portal rmf24.pl podał wieczorem, że w środę zatrzymano w Koszalinie pięciu policjantów. Mieli się oni znęcać nad osobami w kryzysie bezdomności, a wszystko miało być uwiecznione na nagraniach z telefonów komórkowych. O sprawie przełożonych miał poinformować inny policjant.

Zatrzymania to efekt działania Biura Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura.

Autorka/Autor: gp

Źródło: tvn24.pl/RMF

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Policja Koszalin Bezdomność
