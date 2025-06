Niemowlak ze złamaną ręką i nogą, rodzice oskarżeni. Początek procesu

Pięciomiesięczny chłopiec z zasinieniami w okolicy głowy trafił do szpitala. Jego stan jest określany jako stabilny Źródło: TVN24

Proces rodziców ma rozpocząć się we wtorek przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

To, co działo się w mieszkaniu rodziców pięciomiesięcznego chłopca wyszło na jaw 1 listopada 2024 roku. To wtedy policjanci otrzymali zgłoszenie o domowej awanturze.

Nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przekazała wówczas, że sąsiedzi zgłosili, że w jednym z mieszkań słychać krzyki, płacz dziecka i wyzwiska. Na miejsce pojechały dwie policjantki.

- Zastały ojca i matkę pięciomiesięcznego chłopca. Dziecko zachowywało się bardzo podejrzanie, głośno płakało i miało zasinienia w okolicach głowy, w związku z czym na miejsce wezwano karetkę pogotowia - relacjonowała.

Chłopiec trafił do szpitala, miał złamaną rękę, nogę i zasinienia. Rodzice zostali zatrzymani, oboje byli nietrzeźwi.

Rodzice podejrzani

Matce dziecka został postawiony zarzut z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli narażenie na niebezpieczeństwo osoby małoletniej przez osobę, na której ciąży opieka nad tą osobą. Dodatkowo opiekę sprawowała w stanie nietrzeźwości.

Ojciec chłopca usłyszał ten sam zarzut co matka, ale dodatkowo był podejrzany - a następnie został oskarżony - o znęcanie się nad synem oraz spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres powyżej siedmiu dniu. - Matka dziecka powiedziała, że gdy wróciła z piwnicy, to chłopiec już wyglądał inaczej - przekazywała Ewa Dziadczyk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. - Twierdził, że dziecko wypadło mu z ręki, ale obrażenia wskazują, że nie wystąpiły one po jednorazowym uderzeniu - przekazał Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie.

