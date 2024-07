19-latek odpowie przed sądem za napaść na kontrolera biletów, do której doszło w autobusie miejskim w Koszalinie. Gdy pracownik poprosił młodego mężczyznę o okazanie biletu, ten go pobił i skopał, a także skakał po jego głowie. Uciekł z pojazdu, ale został zatrzymany tego samego dnia.

Do brutalnej napaści doszło w poniedziałek (29 lipca) w miejskim autobusie linii 8 w Koszalinie. Jak poinformowała policja, 19-letni mężczyzna jechał bez biletu, na prośbę kontrolera o okazanie biletu zareagował agresywnie, próbował wydostać się z autobusu, a później zaatakował kontrolera.

Brutalny atak na kontrolera biletów

- Okładał go, kopał i skakał po głowie. Z połamaną szczęką i oczodołami kontroler trafił do szpitala. 19-latek uciekł z miejsca zdarzenia, został schwytany przez policję w godzinach wieczornych, przebywa w areszcie - przekazała we wtorek TVN24 nadkomisarz Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej policji.