Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną. Ewakuowano pasażerów

Do zdarzenia doszło w czwartek (6 lutego) w godzinach wieczornych.

Pociąg TLK Ustronie wyjechał ze stacji w Kołobrzegu w kierunku Koszalina. Jak przekazuje portal miastokolobrzeg.pl, kilka minut później na przejeździe kolejowym część trakcji i elementów pociągu zaczęła iskrzyć. Kierownik składu pociągu podjął decyzję o ewakuacji pasażerów.

Na miejscu działali policjanci, strażacy i strażnicy miejscy.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pasażerowie mogli skorzystać z autobusu komunikacji zastępczej

Opracował Michał Malinowski /tok

