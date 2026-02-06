Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną. Ewakuowano pasażerów

Do zdarzenia doszło w czwartek (6 lutego) w godzinach wieczornych.
Pociąg TLK Ustronie wyjechał ze stacji w Kołobrzegu w kierunku Koszalina. Jak przekazuje portal miastokolobrzeg.pl, kilka minut później na przejeździe kolejowym część trakcji i elementów pociągu zaczęła iskrzyć. Kierownik składu pociągu podjął decyzję o ewakuacji pasażerów.
Na miejscu działali policjanci, strażacy i strażnicy miejscy.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pasażerowie mogli skorzystać z autobusu komunikacji zastępczej
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: TVN24, miastokolobrzeg.pl
Źródło zdjęcia głównego: miastokolobrzeg.pl