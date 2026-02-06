Logo strona główna
Szczecin

Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną. Ewakuowano pasażerów

Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Źródło: TVN24
Pociąg relacji Kołobrzeg - Kraków Główny zerwał oblodzoną linię trakcyjną na kołobrzeskim przejeździe kolejowym. Ewakuowano ponad trzydzieści osób.

Do zdarzenia doszło w czwartek (6 lutego) w godzinach wieczornych.

Pociąg TLK Ustronie wyjechał ze stacji w Kołobrzegu w kierunku Koszalina. Jak przekazuje portal miastokolobrzeg.pl, kilka minut później na przejeździe kolejowym część trakcji i elementów pociągu zaczęła iskrzyć. Kierownik składu pociągu podjął decyzję o ewakuacji pasażerów.

Szyny-buch, trakcja-lód. Zima działa jak dywersanci

Szyny-buch, trakcja-lód. Zima działa jak dywersanci

Filip Czekała
Oblodzona sieć trakcyjna, opóźnione i odwołane pociągi. Ciężki dzień dla pasażerów pociągów

Oblodzona sieć trakcyjna, opóźnione i odwołane pociągi. Ciężki dzień dla pasażerów pociągów

WARSZAWA

Na miejscu działali policjanci, strażacy i strażnicy miejscy.

Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Źródło: miastokolobrzeg.pl

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pasażerowie mogli skorzystać z autobusu komunikacji zastępczej

Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Źródło: miastokolobrzeg.pl

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: TVN24, miastokolobrzeg.pl

Źródło zdjęcia głównego: miastokolobrzeg.pl

Kolej pociągi Zima Kołobrzeg Zachodniopomorskie
