Woda z roztopów zepchnęła auto z kierowcą do głębokiego zbiornika

Gwałtowne roztopy porwały auto do niecki wodnej. Strażacy uratowali kierowcę Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po gwałtownych roztopach w Kłosowie (woj. zachodniopomorskie) powstał głęboki zbiornik wodny. W poniedziałek samochód osobowy spychany przez wodę spływającą z pobliskich pól wpadł do tej niecki.

Z pomocą strażaków kierowca uwolnił się z zatopionego samochodu Źródło: TVN24

Strażakom udało się wypompować część wody, dzięki czemu kierowca otworzył szybę i wydostał się z pojazdu. Mężczyźnie nic się nie stało.

Na miejscu wciąż trwa akcja wypompowywania wody z niecki. Woda jest usuwana wężami na pola, znajdujące się około kilometr od zbiornika.

Jak wyjaśnił dowódca akcji, Piotr Łoboda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, próba wypompowania jej bliżej groziłaby tym, że woda wróciłaby do niecki..

Trwa akcja wypompowywania wody Źródło: TVN24

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Natalia Grzybowska