Woda z roztopów zepchnęła auto z kierowcą do głębokiego zbiornika

Po gwałtownych roztopach w Kłosowie (woj. zachodniopomorskie) powstał głęboki zbiornik wodny. W poniedziałek samochód osobowy spychany przez wodę spływającą z pobliskich pól wpadł do tej niecki.
Strażakom udało się wypompować część wody, dzięki czemu kierowca otworzył szybę i wydostał się z pojazdu. Mężczyźnie nic się nie stało.
Na miejscu wciąż trwa akcja wypompowywania wody z niecki. Woda jest usuwana wężami na pola, znajdujące się około kilometr od zbiornika.
Jak wyjaśnił dowódca akcji, Piotr Łoboda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, próba wypompowania jej bliżej groziłaby tym, że woda wróciłaby do niecki..
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24