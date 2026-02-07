Wybuch butli z gazem. Trzy osoby ranne

Wybuch butli z gazem w mieszkaniu w Karkowie. Trzy osoby ranne Źródło: Stoją Stargard

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę rano, około godziny 7:30, strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym w Karkowie (woj. zachodniopomorskie). Pięć osób opuściło mieszkanie o własnych siłach, a po przybyciu służb ewakuowano kolejnych 12 mieszkańców.

Z budynku ewakuowano 17 osób Źródło: Stoją Stargard

W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej, które zabezpieczyły miejsce wybuchu i przeprowadziły ewakuację.

Policja i straż pożarna ustalają przyczyny eksplozji.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok