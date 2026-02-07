Logo strona główna
Szczecin

Wybuch butli z gazem. Trzy osoby ranne

Wybuch butli z gazem w mieszkaniu w Karkowie
Wybuch butli z gazem w mieszkaniu w Karkowie. Trzy osoby ranne
Źródło: Stoją Stargard
Po wybuchu butli z gazem w Karkowie (woj. zachodniopomorskie) ewakuano 17 osób. Trzy osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala, a na miejsce wysłano sześć zastępów straży pożarnej.

W sobotę rano, około godziny 7:30, strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym w Karkowie (woj. zachodniopomorskie). Pięć osób opuściło mieszkanie o własnych siłach, a po przybyciu służb ewakuowano kolejnych 12 mieszkańców.

Z budynku ewakuowano 17 osób
Z budynku ewakuowano 17 osób
Źródło: Stoją Stargard
W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej, które zabezpieczyły miejsce wybuchu i przeprowadziły ewakuację.

Policja i straż pożarna ustalają przyczyny eksplozji.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard

Straż pożarnaZachodniopomorskieWypadki
