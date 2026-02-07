Wybuch butli z gazem. Trzy osoby ranne

W sobotę rano, około godziny 7:30, strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym w Karkowie (woj. zachodniopomorskie). Pięć osób opuściło mieszkanie o własnych siłach, a po przybyciu służb ewakuowano kolejnych 12 mieszkańców.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej, które zabezpieczyły miejsce wybuchu i przeprowadziły ewakuację.
Policja i straż pożarna ustalają przyczyny eksplozji.
Opracowała Natalia Grzybowska /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard