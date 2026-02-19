Logo strona główna
Szczecin

Zaatakowali aktywistów na granicy. Zostali skazani

Zwierzęta przetrzymywano w złych warunkach. Oskarżone stanęły przed sądem (zdj. ilustracyjne)
Gryfino. Wyrok w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej aktywistów
Źródło: TVN24
Zapadł wyrok w sprawie czterech mężczyzn oskarżonych o naruszenie nietykalności cielesnej aktywistów. Sąd Rejonowy w Gryfinie (Zachodniopomorskie) skazał dwóch z nich na sześć miesięcy ograniczenia wolności, trzeciego na cztery miesiące, a czwartego na karę grzywny.

Wojciecha W. i Krzysztofa M. skazano na sześć miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. Trzeciego z nich - Patryka B. - na karę czterech miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, w rozmiarze po 30 godzin miesięcznie, a Michała B. na karę grzywny 120 stawek dziennych po 30 złotych każda.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie odpuścimy tego. Trzy miliony osób obejrzało już dlaczego"

"Nie odpuścimy tego. Trzy miliony osób obejrzało już dlaczego"

Aktywiści zostali zaatakowani. Prokuratura oskarża członków Ruchu Obrony Granic

Aktywiści zostali zaatakowani. Prokuratura oskarża członków Ruchu Obrony Granic

Dodatkowo muszą też zapłacić aktywistom nawiązki finansowe oraz częściowo pokryć koszty procesu. Jak uzasadniała sędzia Sądu Rejonowego w Gryfinie Izabela Kołodzińska-Jordan, sąd poczynił swoje ustalenia na "dowodzie obiektywnym” w postaci nagrania całości zdarzeń.

- Z tych nagrań ewidentnie wynika prawdziwy, niezakłamany przebieg tych zdarzeń. Ponadto, sąd oparł się również na zeznaniach pokrzywdzonych i nie znalazł podstaw, aby podważać wiarygodność zeznań pokrzywdzonych - mówiła sędzia Kołodzińska-Jordan.

Wydarzenia z lipca 2025 roku

Do zdarzań objętych aktem oskarżenia doszło w lipcu 2025 roku na nabrzeżu miejskim w Gryfinie. Jedna z pokrzywdzonych aktywistek tłumaczyła, że przygotowała projekt akademicki, czyli performance, ponieważ jest studentką Akademii Sztuki w Szczecinie, a pozostali aktywiści, którzy są jej przyjaciółmi, pomagali jej go zrealizować.

- Performance polegał na tym, że Monika (jedna z aktywistek - red.) czytała przez megafon fragmenty Pisma Świętego dotyczące nauk Jezusa, odnośnie osób spragnionych oraz mówiące o miłości do bliźniego. W tym czasie trzymałam na papierowym talerzyku chleb, a Łukasz (jeden z aktywistów - red.) nam towarzyszył - mówiła w czwartek w sądzie aktywistka Magda Górecka.

Aktywiści przed salą sądową
Aktywiści przed salą sądową
Źródło: TVN24

Dodała, że performance był robiony około 15-20 metrów od miejsca, gdzie miało się odbyć specjalne wydanie programu na żywo poświęconego sytuacji na polsko-niemieckiej granicy związanej z wprowadzonymi kontrolami.

GRYFINO 2
Gryfino. Aktywistki o zorganizowanym happeningu
Źródło: TVN24

- W pewnej chwili z tłumu wyszło kilkoro mężczyzn. Jeden z nich to oskarżony. To on pierwszy zaatakował Monikę, pchnął ją i uderzył w megafon. Łukasz w tym momencie stanął pomiędzy nimi, aby ją chronić, a chwilę później inny mężczyzna z tej grupy pchnął Łukasza z bardzo dużą siłą. On upadł na Monikę i oboje upadli na chodnik - mówiła.

Następnie aktywiści udali się na most graniczny Gryfino-Mescherin, gdzie mieli nagrywać zgromadzone osoby. Tam mieli być obrażani, co utrwalili, nagrywając telefonem. Jak tłumaczyli, chcieli zobaczyć, na czym polegają działania Ruchu Obrony Granic. Tam jeden z oskarżonych miał grozić aktywistom i wyrzucić telefon należący do jednego z nich.

W Gryfinie zapadł wyrok w sprawie ataku na aktywistów
W Gryfinie zapadł wyrok w sprawie ataku na aktywistów
Źródło: TVN24

Nie przyznali się do winy

Na czwartkową rozprawę przyszło dwóch z czterech oskarżonych. Nie przyznali się do winy. Jeden z nich wyjaśnił, że podszedł do kobiety z megafonem, aby poprosić o zaprzestanie swoich działań, które w jego ocenie obrażały uczucia religijne.

Dodał, że gdyby wiedział, że sytuacja przybierze taki obrót, nie zdecydowałby się podejść. Zaprzeczył, aby używał wobec kogokolwiek wulgarnych słów oraz nie szarpał i nie popychał żadnej kobiety.

- W ocenie sądu zachowanie pokrzywdzonych w żaden sposób nie mogło obrażać niczyich uczuć religijnych. Czy czytanie pisma w miejscu publicznym można uznać za obrazę uczuć religijnych? W ocenie sądu absolutnie nie – uzasadniała Kołodzińska-Jordan. - Pokrzywdzona nie profanowała żadnych symboli religijnych, nie profanowała pisma świętego, nie komentowała w sposób obraźliwy słów, które z niego wynikają. Ona po prostu je cytowała, niosła je do ludzi - dodała.

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

ZachodniopomorskieSąd
