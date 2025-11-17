Jechał pod prąd i spowodował wypadek. Policja publikuje nagranie

Jechał pod prąd drogą S3 Źródło: KPP w Goleniowie

Do zdarzenia doszło w niedzielę (16 listopada) około godziny 10 na trasie S3, na odcinku pomiędzy węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe.

- Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego marki bmw, który poruszał się pod prąd. W wyniku tego kierujący pojazdem jadącym prawidłowo, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na pobocze, gdzie doszło do dachowania. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - przekazała starsza posterunkowa Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Poszukują kierowcy bmw

Goleniowska policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak bmw jedzie pod prąd. To właśnie jego kierowcy poszukują funkcjonariusze w związku z wypadkiem.

"Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób poruszających się dzisiaj w godzinach 09.50-10.10 na trasie S3, na odcinku pomiędzy węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe, w kierunku Świnoujścia, które posiadają wideorejestratory nagrywające obraz podczas jazdy. Wszystkie osoby, które mogą posiadać nagrania lub były świadkami zdarzenia, w którym pojazd poruszał się pod prąd na wskazanym odcinku trasy, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Goleniowie" - czytamy we wpisie.

