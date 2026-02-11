Brutalny atak na dworcu. Napadli i pobili mężczyznę

Goleniów. Rozbój na dworcu kolejowym Źródło: KPP w Goleniowie

Policjanci z Goleniowa otrzymali informację od strażników miejskich. Strażnicy przeglądali zapis z monitoringu i zauważyli, że na dworcu kolejowym został zaatakowany i pobity mężczyzna.

Ustalenie tożsamości sprawców nie zajęło policjantom zbyt dużo czasu. Najpierw znaleźli poszkodowanego, a później podejrzanych - 42- i 51-latka. Okazało się, że powodem napaści na mężczyznę była chęć kradzieży jego telefonu komórkowego.

Mężczyźni zostali zatrzymani. Obaj byli już wcześniej karani. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

- Za rozbój grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku sprawców działających w warunkach powrotu do przestępstwa kara może zostać jednak zaostrzona, a pobyt w zakładzie karnym wydłużony - poinformowała starszy posterunkowy Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Opracował Michał Malinowski /tok