Brutalny atak na dworcu. Napadli i pobili mężczyznę

Policjanci z Goleniowa otrzymali informację od strażników miejskich. Strażnicy przeglądali zapis z monitoringu i zauważyli, że na dworcu kolejowym został zaatakowany i pobity mężczyzna.
Ustalenie tożsamości sprawców nie zajęło policjantom zbyt dużo czasu. Najpierw znaleźli poszkodowanego, a później podejrzanych - 42- i 51-latka. Okazało się, że powodem napaści na mężczyznę była chęć kradzieży jego telefonu komórkowego.
Goleniów. Rozbój na dworcu kolejowym
Mężczyźni zostali zatrzymani. Obaj byli już wcześniej karani. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące.
- Za rozbój grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku sprawców działających w warunkach powrotu do przestępstwa kara może zostać jednak zaostrzona, a pobyt w zakładzie karnym wydłużony - poinformowała starszy posterunkowy Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
