Po siedmiu latach przerwy do Szczecina powraca finał międzynarodowych regat The Tall Ships Races. W pierwszy weekend sierpnia do miasta przypłynie około 70 żaglowców i jachtów. Wśród nich będą m.in. ekwadorski Guayas, brazylijskie Cisne Branco, niemiecki Roald Amundsen, polskie Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin czy Dar Szczecina.

Finał międzynarodowych regat The Tall Ships Races 2024 odbędzie się za niecałe dwa miesiące. Czterodniowa impreza żeglarska rozpocznie się 2 sierpnia.

Żaglowce wystartują 27 czerwca z Kłajpedy, skąd żeglarze popłyną do Helsinek, następnie do Tallinna, Turku i Mariehamn. Ostatnim portem, do którego dopłyną jednostki biorące udział w międzynarodowych regatach będzie Szczecin. Przy bulwarach i na Wałach Chrobrego przycumuje około 70 jednostek.

Finał regat zaplanowany jest od 2 do 5 sierpnia

Jakich jednostek możemy się spodziewać?

Na oficjalnej liście startowej regat, na ten moment, znalazło się 68 żaglowców. Wśród żaglowców, które zacumują na szczecińskim nabrzeżu będzie m.in. niemiecki trójmasztowy szkuner gaflowy Großherzogin Elisabeth, brazylijski Cisne Branco, ekwadorski żaglowiec szkolny Guayas, brytyjski Excelsior, niemiecki Roald Amundsen czy norweska Christiania.

Nie zabraknie polskich jachtów i żaglowców. Udział w imprezie potwierdził m.in. Dar Młodzieży, ORP Iskra, Bonawentura, Generał Zaruski, Bies czy Wielkopolska. Lokalnym akcentem będą takie jednostki jak Fryderyk Chopin, Kapitan Borchardt, Dar Szczecina czy Zryw, których portem macierzystym jest Szczecin. Na dwóch z nich - Darze Szczecina i Zrywie w barwach miasta popłynie Reprezentacja Szczecina.

Do Szczecina przypłynie około 70 jednostek z całego świata PAP

Z oczywistych względów zabraknie rosyjskich jednostek, które w poprzednich latach brały udział w regatach. Szczecinianie nie zobaczą ani Sedova, ani Kruzenszterna. Podczas finałów większość żaglowców i jachtów udostępni swoje pokłady dla mieszkańców i turystów, aby można było zwiedzać jednostki.

Oficerzy łącznikowi i wolontariusze zadbają o załogi

Do obsługi wydarzenia i opieki nad załogami zaangażowanych będzie 60 oficerów łącznikowych oraz pięciu wolontariuszy. Ich zadaniem będzie przede wszystkim opieka nad żeglarzami poszczególnych jednostek.

Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej przyznaje, że obecnie trwa przygotowywanie planu cumowania, zabezpieczenia ulic czy sprzedaż stanowisk handlowych.

- Próbujemy jeszcze pozyskać dodatkowych sponsorów, dopinamy szczegóły związane z programem artystycznym, przeprowadzamy działania promocyjne oraz przygotowujemy załogi i wolontariuszy do samego wydarzenia.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w czasie trwania finałów Szczecin odwiedzi ponad milion osób.

Lądowe atrakcje

Poza zwiedzaniem międzynarodowych i rodzimych jednostek odwiedzający będą mogli wziąć udział w jarmarku pod żaglami, bawić się w miejskiej strefie letniej, uczestniczyć w koncertach zorganizowanych na czterech scenach czy skorzystać z festiwalu food trucków.

Impreza obejmie oba brzegi Odry, w tym głównie Wały Chrobrego i Łasztownię. Aby ułatwić przemieszczanie się między jednym brzegiem rzeki a drugim na Odrze pojawią się dwa mosty pontonowe.

Mapka wydarzenia Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia

Ważnym punktem imprezy będzie parada załóg, która przejdzie przez miasto. Żeglarze wyruszą spod Wałów Chrobrego i przejdą ulicami miasta aż do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec, w którym zostaną rozdane nagrody za regaty. W paradzie wezmą także udział orkiestry dęte, które zgłosiły się do VII Festiwalu Orkiestr Dętych Szczecin 2024 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin.

Parada załóg w 2017 roku Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia

Regaty The Tall Ships Races

The Tall Ships Races to międzynarodowy zlot żaglowców połączony z regatami i imprezami okolicznościowymi. Po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1956 roku. W latach 1972-2003 wydarzenie nosiło nazwę "Cutty Sark Tall Ships Races". Od 2003 roku są to regaty "The Tall Ships Races".

Miasta-gospodarze, które goszczą zgłoszone jednostki przygotowują program i atrakcje dla przybywających do nich żeglarzy z całego świata. Tegoroczny finał regat będzie już czwartym organizowanym przez Szczecin. Miasto było także organizatorem w 2007, 2013 i 2017 roku.

Autorka/Autor:MR/tok

Źródło: tvn24.pl