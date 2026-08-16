Szczecin Upamiętnili człowieka, który przepłynął Bałtyk Rafał Molenda |

Przepłynął Bałtyk - teraz ma swoją tablicę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ceremonia odsłonięcia replik medali olimpijskich i pamiątkowej tablicy była najważniejszym punktem 24. Festiwalu Gwiazd Sportu. W ten sposób organizatorzy oddali hołd sportowcom, którzy zapisali się w historii polskiego sportu. W gronie wyróżnionych znaleźli się medaliści olimpijscy: Tadeusz Michalik, Maciej Kot, Dawid Tomala i Karolina Naja. Dodatkowym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Bartłomieja Kubkowskiego, który przepłynął Bałtyk wpław.

Finał Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie Źródło zdjęcia: TVN24

- Podczas uroczystej ceremonii odsłonięte zostały repliki medali naszych olimpijczyków, ale również odsłaniamy w tym roku tablicę pamiątkową honorująca Bartłomieja Kubkowskiego, który wylądował u nas na plaży w Dziwnowie, pokonując 160 kilometrów pomiędzy Szwecją a Polską, jako pierwszy człowiek, który przepłynął Bałtyk wpław - powiedział Łukasz Dzioch, burmistrz Dziwnowa.

"Niesamowite uczucie"

Bartłomiej Kubkowski nie ukrywał, jak wiele znaczy dla niego takie wyróżnienie. - Ja całe życie dążyłem do tego, by być olimpijczykiem, nie mówiąc już o finale, czy medalu. Znalezienie się w takim gronie olimpijczyków, takich nazwisk, jest dla mnie niesamowitą satysfakcją. Siedzieć w jednej ławce z ludźmi, których całe życie podziwiałem, jest niesamowitym uczuciem - mówił Bartłomiej Kubkowski.

Podczas Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie odsłonięto tablicę poświęconą Bartłomiejowi Kubkowskiemu Źródło zdjęcia: TVN24

Przepłynął Bałtyk wpław

Pływak zapisał się w historii sportów wytrzymałościowych na początku sierpnia. Wystartował 31 lipca ze szwedzkiej miejscowości Kåseberga i po ponad dwóch dobach nieprzerwanego wysiłku dotarł do Dziwnowa. Pokonanie liczącej około 160 kilometrów trasy zajęło mu ponad 54 godziny. Próba miała także wymiar charytatywny. Bartłomiej Kubkowski płynął, wspierając Fundację Cancer Fighters, pomagającą dzieciom i młodzieży chorującym onkologicznie.

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Ceremonia odsłonięcia tablicy poświęconej pływakowi i replik medali olimpijczyków była kulminacyjnym punktem tegorocznej, 24. edycji Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie.