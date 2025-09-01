Logo strona główna
Szczecin

Przyjechał zabezpieczyć auto znajomej, stracił prawo jazdy

Myślibórz. Stracił prawo jazdy
Do zdarzenia doszło w Dębnie
Źródło: Google Maps
Policjanci z Myśliborza (Zachodniopomorskie) zatrzymali do kontroli 34-latkę, która przekroczyła dozwoloną prędkość. Kobieta - która kilka dni wcześniej straciła uprawnienia za jazdę po alkoholu - zadzwoniła do kolegi, by odebrał jej auto. Mężczyzna pojawił się na miejscu i też stracił prawo jazdy.

W gminie Dębno policjanci w trakcie rutynowego pomiaru kontroli zatrzymali kierowcę nissana. 34-latka przekroczyła dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 50 kilometrów na godzinę. Dodatkowo nie miała zapiętych pasów, a po sprawdzeniu jej w policyjnym systemie wyszło na jaw, że kilka dni wcześniej straciła prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Kobieta nie mogła ponownie wsiąść za kierownicę, więc zadzwoniła do swojego kolegi, który miał pomóc jej zabezpieczyć samochód.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rowerzysta nie żyje. "Zjechał nagle na drogę", wprost pod auto

Rowerzysta nie żyje. "Zjechał nagle na drogę", wprost pod auto

Trójmiasto
Leżał na jezdni. Nie żyje

Leżał na jezdni. Nie żyje

Lublin

Spieszył się do koleżanki

"Mężczyzna tak bardzo wziął sobie prośbę do serca, że natychmiast wyruszył w drogę. W trakcie jazdy zapomniał jednak, że poruszając się pojazdem należy respektować przepisy ruchu drogowego" - relacjonują policjanci z Myśliborza w komunikacie. 

Funkcjonariusze, którzy czekali na miejscu, usłyszeli w pewnym momencie szybko zbliżające się auto. Gdy sprawdzili prędkość kierowcy, mężczyzna jechał 100 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40.

24-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Dostał też mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz 13 punktów karnych.

Wobec kobiety zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Myślibórz

