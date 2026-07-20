Zachodniopomorskie
Ciało kobiety w domu. Zatrzymany został jej syn
Ciało 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10 w jednym z domów w Chojnie w powiecie gryfińskim.
Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek ze zbrodnią. Po trzech godzinach został zatrzymany. Jak potwierdziła nam prokuratura, to 21-letni syn ofiary.
"Zatrzymano mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało znaleziono dzisiaj około godziny 10 w Chojnie" - podała Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.
Śledztwo prowadzi gryfińska prokuratura.
Źródło: tvn24.pl