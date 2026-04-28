Brutalne pobicie mężczyzny. Sprawca został nagrany

Brutalne pobicie w Stargardzie. Nikt nie zareagował Źródło: Stoją Stargard

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o brutalne pobicie osoby w kryzysie bezdomności. Do ataku doszło na ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie. Leżącego na ulicy - według relacji świadków - biło dwóch mężczyzn. Nikt z przechodniów nie zareagował.

Zdarzenie to zostało nagrane. Na filmie widać jednego sprawcę. Mężczyzna brutalnie bije i kopie leżącego na chodniku. Wideo, które publikujemy, ze względu na drastyczne sceny zostało przemontowane.

- Zgłoszenie o pobiciu wpłynęło do dyżurnego stargardzkiej komendy w czwartek. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji - poinformował Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Poszkodowanym jest 45-letni mężczyzna. Z obrażeniami głowy trafił on do szpitala.

- Funkcjonariusze rozpytali świadków i ustalili rysopis sprawcy. Po krótkim czasie w pobliżu interwencji pojawił się mężczyzna odpowiadający opisowi. Został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał zarzut uszkodzenia ciała - dodaje Wojciech Jędrych.

Zatrzymanym jest 36-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Nie wyjaśnił, dlaczego zaatakował leżącego. Prokurator zawnioskował o areszt wobec mężczyzny.

Sąd Rejonowy w Stargardzie przychylił się do wniosku prokuratury. Podejrzany trafi na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.