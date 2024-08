Nagranie pokazujące niebezpieczne zdarzenie opublikowała w mediach społecznościowych Ewelina Tabaka. Na filmie widać, że niewiele zabrakło, by śmigłowiec i samolot AN-2 zderzyły się w powietrzu. "Było blisko" - napisała kobieta. Udało nam się do niej dotrzeć.

"Bez sprawdzenia zaczął się przestawiać"

Kostkiewicz porównuje to do zajechania komuś drogi. Jak tłumaczy, Antonow był w procedurze startu, już nad ziemią, gdy śmigłowiec wysunął się do tyłu. - Tylko kunszt, ogromne doświadczenie i refleks tego pilota sprawiły, że nie doszło do tragedii - ocenia dyrektorka Aeroklubu Szczecin-Dąbie.