Szczecin

Wsiadł za kierownicę mimo czterech zakazów i wypitego alkoholu

Sławno. Pijany i z zakazami
Areszt dla kierowcy, który mając cztery aktywne zakazy prowadzenia i alkohol w organizmie, spowodował kolizję
Źródło: TVN24
Sławieńscy policjanci zatrzymali 36-letniego kierowcę, który spowodował kolizję, odjechał z miejsca zdarzenia, był pijany i miał cztery zakazy prowadzenia, w tym jeden dożywotnio.

Dyżurny policji w Darłowie otrzymał zgłoszenie o tym, że w Barzowicach kierowca skody uderzył w inny samochód i odjechał z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariuszom udało się zatrzymać przejeżdżające auto, które odpowiadało opisywanemu pojazdowi. Badanie alkomatem wykazało, że 36-latek miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie miał prawa jazdy i ciążyły na nim cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, z czego jeden był dożywotni.

Mieszkaniec powiatu sławieńskiego został zatrzymany. 36-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Dachował i zaczął się palić. Kierowca mustanga był pijany

Dachował i zaczął się palić. Kierowca mustanga był pijany

Poznań
Nie zatrzymała się do kontroli, "z wnętrza osobówki wydobywał się mocny zapach alkoholu"

Nie zatrzymała się do kontroli, "z wnętrza osobówki wydobywał się mocny zapach alkoholu"

Rzeszów
Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sławno

Policja Zachodniopomorskie Alkohol
