Wsiadł za kierownicę mimo czterech zakazów i wypitego alkoholu

Dyżurny policji w Darłowie otrzymał zgłoszenie o tym, że w Barzowicach kierowca skody uderzył w inny samochód i odjechał z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariuszom udało się zatrzymać przejeżdżające auto, które odpowiadało opisywanemu pojazdowi. Badanie alkomatem wykazało, że 36-latek miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie miał prawa jazdy i ciążyły na nim cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, z czego jeden był dożywotni.
Mieszkaniec powiatu sławieńskiego został zatrzymany. 36-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: MR/tok
Źródło: TVN24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Sławno