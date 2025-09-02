Wsiadł za kierownicę mimo czterech zakazów i wypitego alkoholu

Areszt dla kierowcy, który mając cztery aktywne zakazy prowadzenia i alkohol w organizmie, spowodował kolizję Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny policji w Darłowie otrzymał zgłoszenie o tym, że w Barzowicach kierowca skody uderzył w inny samochód i odjechał z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariuszom udało się zatrzymać przejeżdżające auto, które odpowiadało opisywanemu pojazdowi. Badanie alkomatem wykazało, że 36-latek miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie miał prawa jazdy i ciążyły na nim cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, z czego jeden był dożywotni.

Mieszkaniec powiatu sławieńskiego został zatrzymany. 36-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do pięciu lat więzienia.