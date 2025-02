Żołnierz z Korei Północnej wysłany do Rosji: mówiono nam, że walczymy z wojskowymi z Korei Południowej

Jeden z wojskowych z Korei Północnej, który trafił do obwodu kurskiego w Rosji, a później do ukraińskiej niewoli, przekazał w rozmowie z południowokoreańskim dziennikiem "Chosun Ilbo", że wmawiano im, że walczą z żołnierzami z Korei Południowej. Mężczyzna rozważa teraz złożenie wniosku o azyl w Korei Południowej.

Północnokoreański żołnierz, zidentyfikowany jedynie pod nazwiskiem Ri, przyznał w opublikowanej w środę rozmowie, że "nigdy nie wiedział, że będzie walczył przeciwko Ukrainie, bo powiedziano mu, że zostanie wysłany do Rosji 'jako zagraniczny student na szkolenie'". Do obwodu kurskiego trafił w połowie grudnia ubiegłego roku. - Przeszliśmy podstawowe szkolenie, ale nie było żadnej konkretnej strategii walki z dronami, kładziono nacisk na szybką ucieczkę, ukrywanie się lub strzelanie do dronów z ziemi - powiedział rozmówca dziennika "Chosun Ilbo".