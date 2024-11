Znaczny wzrost liczby zgonów na nowotwory w skali świata. Alarmujące prognozy

Do 2050 r. liczba zgonów na nowotwory w skali świata prawie dwukrotnie się zwiększy - oceniają eksperci na łamach "JAMA Network Open". Wskazują, w których krajach ten wzrost będzie najbardziej znaczący.

Australijscy naukowcy w ramach badań objęli analizą dane gromadzone przez Global Cancer Observatory: 36 typów nowotworów w 185 krajach. Na tej postawie prognozują, że w latach 2022-2050 zachorowalność na nowotwory w tych krajach wzrośnie o 77 proc. To oznacza 15,3 mln dodatkowych przypadków raka w porównaniu do 2022 r., kiedy odnotowano 20 mln zachorowań.

Tempo wzrostu liczby zgonów ma być jednak jeszcze większe niż zachorowań. O ile w 2022 r. z powodu różnego typu chorób nowotworowych zmarło na świecie 9,7 mln ludzi, to w 2050 r. będzie ich o 8,8 mln więcej. To oznacza przyrost o 90 proc.

Kraje najbardziej narażone

Główny autor badania dr Habtamu Bizuayehu z University of Queensland w Australii twierdzi, że największego wzrostu zachorowań i zgonów onkologicznych należy spodziewać się w krajach o niskich i średnich dochodach (według Human Development Index). W analizach tych uwzględniono oczekiwaną długość życia w poszczególnych państwach, poziom edukacji oraz zarobki w przeliczeniu na jedną osobę.

Prognozy te są podobne do tych, jakie World Cancer Research Fund International opublikowało w 2023 r. Z zeszłorocznego raportu wynika, że w nieco krótszym okresie, bo do 2040 r., roczna liczba zachorowań na nowotwory na świecie zwiększy się do 29 mln. Oceniono też, że w krajach najbiedniejszych wzrost ten wyniesie aż 96 proc., a w krajach o największych dochodach - o 32,2 proc.