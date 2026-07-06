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Świat

Zmasowany atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce

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Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Są ofiary
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak powietrzny na Kijów z wykorzystaniem pocisków balistycznych i dronów. Nie żyje co najmniej dziewięć osób. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w Ukrainie, w Polsce prewencyjnie poderwano myśliwce.

Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje. "Wróg atakuje pociskami balistycznymi" - napisał na Telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy.

W wyniku ataku, który Rosja przeprowadziła także z użyciem pocisków manewrujących oraz dronów i który - jak pisze agencja AP - trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze.

"To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie" - stwierdził Tkaczenko. W kolejnych wpisach poinformował, że w wyniku masowego nocnego ataku rosyjskiego na Kijów zginęło co najmniej siedem osób. W całym mieście łącznie ranne zostały 24 osoby.

Zełenski ostrzegał o spodziewanym ataku

Mer Witalij Kliczko poinformował, że trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padół. "Ludzie są uwięzieni na piętrach od siódmego do dziewiątego" - przekazał Kliczko na Telegramie.

Ratownicy ewakuowali z domu 15 osób. "Z górnych pięter ewakuowano trzy kobiety i sześcioro dzieci" - napisał Kliczko. Wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie osoby wyciągnięte z tego budynku.

Dwie osoby zginęły we wschodniej części dzielnicy Darnica, gdzie odłamki drona uderzyły w 25-piętrowy budynek mieszkalny. Ekipy ratownicze pracują nad uwolnieniem mieszkańców uwięzionych na górnych piętrach.

Agencja dpa podała z kolei, że alarm powietrzny ogłoszono w niemal całym kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze.

Polska podnosi myśliwce

W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało po godzinie pierwszej w nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni" - podkreśliło Dowództwo w komunikacie opublikowanym przed godziną 4 w serwisie X.

Dowództwo podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Siłom Powietrznym Francji, których "samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie", a także Holenderskim Siłom Zbrojnym "za wsparcie systemami obrony powietrznej".

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiAtak Rosji na UkrainęRosja
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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