Zmasowany atak na Moskwę. Paraliż na lotniskach, pożary w mieście

Nagranie naocznego świadka. Uchwycono moment wybuchu w obwodzie moskiewskim w Rosji w wyniku masowego ataku dronów Źródło: Reuters

W nocy doszło do zmasowanego ataku dronów na Moskwę i obwód moskiewski. Co najmniej dwie osoby zginęły - poinformował we wtorek rano gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow. W wyniku ataku wstrzymano loty na dwóch lotniskach, zostały uszkodzone budynki i wybuchły pożary.

"O godzinie 4.00 rano rozpoczął się masowy atak dronów w Moskwie i obwodzie moskiewskim" - przekazał we wpisie na platformie Telegram gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow. Przekazał, że w wyniku ataku zmarli dwaj mężyczyźni - 38-latek i 50-latek.

Według agencji Reutera mógł to być największy jak dotąd ukraiński atak dronów na stolicę Rosji. Jak wynika z komunikatów władz i relacji mediów, wymusił on wstrzymanie lotów na lotniskach Żukowskij i Domodiedowo, a także wywołał pożary i uszkodził domy.

Atak dronów w obwodzie moskiewskim wywołał pożary i uszkodził budynki Źródło: Telegram/Andriej Worobiow

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że rosyjskie systemy obrony powietrznej zniszczyły lub przechwyciły w ciągu nocy 337 ukraińskich dronów nad regionami Rosji, w tym 91 dronów nad obwodem moskiewskim i 126 nad obwodem kurskim.

Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić ataku, natomiast strona ukraińska nie odniosła się jak dotąd do tych doniesień.

Reuters zwraca uwagę, że Rosja rozwinęła złożoną siecią obrony powietrznej oraz dużą liczbę elektronicznych "parasoli" nad Moskwą i kluczowymi instalacjami, aby skutecznie zestrzelić drony, zanim te mogłyby dotrzeć do Kremla.

Wcześniej mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 70 bezzałogowców lecących w kierunku miasta. Według niego drony lecące w kierunku Moskwy zestrzeliwano w okolicy miejscowości Ramienskoje i Domodiedowo, które leżą w odległości około 40-50 kilometrów na południe i południowy wschód od Kremla - podała agencja Reutera.

W obwodzie moskiewskim doszło do zmasowanego ataku dronów Źródło: Telegram/Andriej Worobiow

Informacja o ataku pojawiła się kilka godzin przed planowanym na wtorek spotkaniem w Arabii Saudyjskiej, gdzie ukraińska i amerykańska delegacja mają rozmawiać o krokach na rzecz zakończenia wojny.

