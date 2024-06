Mężczyzna włamał się do kościoła, powstrzymał go uzbrojony ksiądz

Seria napadów na kościoły katolickie w Bulawayo w zachodnim Zimbabwe zaczęła się pod koniec 2023 roku. Dotąd ofiarami złodziei padły co najmniej 22 świątynie w mieście - zostały one ograbione z gotówki, sprzętu elektronicznego, przedmiotów liturgicznych, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów. Podczas włamań księży skuwano kajdankami, obrażano, bito i straszono ich śmiercią.

Uzbrojony ksiądz powstrzymał włamywaczy

19 czerwca doszło do kolejnej próby obrabowania kościoła. Tym razem celem była świątynia w dzielnicy Hillside na południowych przedmieściach Bulawayo. Napastnicy, by dostać się do środka świątyni, rozbili jedno z okien, po czym do środka wszedł uzbrojony mężczyzna.