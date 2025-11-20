Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski: będziemy pracować z USA nad punktami planu pokojowego

Wołodymyr Zełenski
Zełenski o "rezultacie" spotkania z Trumpem. "Chyba nie jest źle?"
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone przesłały prezydentowi Ukrainy propozycję planu pokojowego, który ma pozwolić na zakończenie wojny. Wołodymyr Zełenski oświadczył w czwartek wieczorem, że jego kraj będzie pracować z USA nad punktami planu zakończenia wojny z Rosją.

W czwartek w Kijowie odbyło się spotkanie między stroną ukraińską a delegacją wysokich rangą przedstawicieli Pentagonu. "Prezydent Ukrainy oficjalnie otrzymał od strony amerykańskiej projekt planu, który - według oceny strony amerykańskiej - może ożywić wysiłki dyplomatyczne" - napisało w czwartek wieczorem biuro ukraińskiego prezydenta w mediach społecznościowych.

W komunikacie podkreślono, że prezydent Ukrainy "przedstawił zasadnicze kwestie, ważne dla narodu (ukraińskiego - red.), a w wyniku dzisiejszego spotkania uzgodniono, że będą prowadzone prace nad punktami planu - tak, aby umożliwić godne zakończenie wojny" z Rosją.

"Ukraina od początku tego roku popierała propozycje prezydenta Trumpa dotyczące zakończenia rozlewu krwi. Jesteśmy gotowi również teraz konstruktywnie współpracować ze stroną amerykańską oraz naszymi partnerami w Europie i na świecie, aby rezultatem był pokój" - oświadczyło biuro prezydenckie. "Prezydent Ukrainy liczy na omówienie w najbliższych dniach z prezydentem Trumpem istniejących możliwości dyplomatycznych oraz kluczowych punktów, niezbędnych dla osiągnięcia pokoju" - podkreśliła kancelaria Zełenskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Polska
Keith Kellogg na Warsaw Security Forum
Wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy "planuje odejść"
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
"Nowy plan" zakończenia wojny Rosji. "Bardzo wygodny dla Putina"

Zełenski: będziemy pracować z USA nad punktami planu pokojowego

"Dziś podczas spotkania z ministrem wojsk lądowych USA Danielem Driscollem rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia prawdziwego pokoju, etapach pracy i formatach dialogu, a także o nowych impulsach dla dyplomacji. Nasze zespoły – Ukrainy i USA – będą pracować nad punktami planu zakończenia wojny. Jesteśmy gotowi do konstruktywnej, uczciwej i szybkiej pracy" - napisał Zełenski.

Powiadomił, że omówił z Driscollem m.in. rosyjski atak na Tarnopol na zachodzie Ukrainy. "Rakieta Ch-101, którą wczoraj rosyjska armia uderzyła w zwykły blok mieszkalny, została wyprodukowana w 2025 roku. Zawiera 175 zagranicznych komponentów, które wciąż trafiają do Rosji z ominięciem sankcji. Liczymy na pomoc USA w ograniczeniu wszystkich takich schematów" – podkreślił.

Prezydent Ukrainy ponownie zapewnił, że docenia wysiłki prezydenta Trumpa i jego ludzi na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa w Europie. "Ukraina broni życia i niepodległości dzięki odwadze naszych ludzi, naszej jedności wewnątrz państwa oraz pomocy partnerów. Działamy tak, aby wszystkie te trzy elementy były wystarczająco silne. Chwała Ukrainie!" - napisał Zełenski.

Biały Dom: Trump popiera zaprezentowany plan pokojowy

W czwartek wieczorem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt po raz pierwszy oficjalnie odniosła się do doniesień na temat 28-puntkowego planu pokojowego USA podczas czwartkowego briefingu w Białym Domu.

- Prezydent Trump (...) jest coraz bardziej sfrustrowany obiema stronami tej wojny, Rosją i Ukrainą, z powodu ich odmowy zobowiązania się do zawarcia porozumienia pokojowego, ale mimo to prezydent i jego zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego są nieugięci w dążeniu do zakończenia tej wojny, zaprzestania zabijania i dotrzymania obietnicy prezydenta - powiedziała Leavitt.

- Specjalny wysłannik Witkoff i Marco Rubio od około miesiąca po cichu pracują nad planem. Rozmawiają z obiema stronami, zarówno Rosją, jak i Ukrainą, aby zrozumieć, do czego zobowiązałyby się te kraje, aby osiągnąć trwały pokój - dodała.

Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu
Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Stwierdziła, że nie chce omawiać szczegółów planu, lecz prezydent Trump go popiera. - To dobry plan zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy i uważamy, że powinien być akceptowalny dla obu stron, i bardzo ciężko pracujemy, aby go zrealizować - podkreśliła.

Rzeczniczka zaprzeczała, by plan, który według doniesień zakłada oddanie Rosji nieokupowanych przez nią terytoriów Donbasu, radykalne ograniczenie liczebności i zdolności ukraińskiej armii oraz wykluczenie zagranicznych sił w Ukrainie, wymagał ustępstw jedynie od Kijowa. - W rzeczywistości specjalny wysłannik Witkoff i sekretarz Rubio spotkali się z kilkoma Ukraińcami w zeszłym tygodniu, aby omówić ten właśnie plan. I tak jak widzieliście w odniesieniu do Izraela w Strefie Gazy, wysłuchujemy obu stron tej wojny, aby zrozumieć, do czego możecie się zobowiązać, aby ją zakończyć, i ostatecznie w ten sposób dojdziemy do akceptowalnego rozwiązania - powiedziała Leavitt. - Wiem, że jest wiele krytyki i wątpliwości, ale chciałbym przypomnieć o historycznym sukcesie, jaki ten prezydent i jego zespół osiągnęli na Bliskim Wschodzie. Wierzymy, że jest to możliwe w przypadku Rosji i Ukrainy i mamy nadzieję na to oraz ciężko pracujemy, aby to osiągnąć - dodała.

Plan "ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla"

Według między innymi portali Axios i Politico, USA i Rosja pracują obecnie nad 28-punktowym planem, który zakłada wycofanie się wojsk ukraińskich z całego Donbasu - region ten znalazłby się pod kontrolą Rosji, ale byłby uważany za strefę zdemilitaryzowaną. W obwodzie chersońskim i zaporoskim obecne linie frontu zostałyby w większości zamrożone, a Rosja zwróciłaby część okupowanego terenu po negocjacjach. Plan zakłada także uznanie języka rosyjskiego za oficjalny język państwowy w Ukrainie i nadanie oficjalnego statusu lokalnemu odłamowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Brytyjski dziennik "Financial Times" przekazał z kolei, że "w dokumencie wezwano Ukrainę do ograniczenia kluczowych zasobów uzbrojenia, a także (postulowano) wycofanie amerykańskiej pomocy wojskowej (dla tego państwa), co ma duże znaczenie dla jego obronności". "Urzędnicy w Kijowie, którzy zostali poinformowani o planie, stwierdzili, że jest on ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla i że bez wprowadzenia znaczących zmian jest on nie do przyjęcia dla Ukrainy" - powiadomił brytyjski dziennik "Financial Times".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump i Alexander Stubb
Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji
Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek plan pokojowy Trumpa ws. Strefy Gazy
ONZ przyjął plan Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael "wyciąga rękę", prezydent USA "gratuluje światu"
Władimir Putin
Putin oddał Rosję "w zastaw"

Wojna ukraińsko-rosyjska trwa od 2014 roku, odkąd Rosja okupuje Krym i Donbas. W 2022 roku Rosjanie dokonali inwazji Ukrainy z trzech stron świata, ale zostali zatrzymani i wyparci z części zajętych terytoriów.

OGLĄDAJ: "Putin zalicytował tak wysoko, że Stany Zjednoczone nie miały już wyjścia"
pc

"Putin zalicytował tak wysoko, że Stany Zjednoczone nie miały już wyjścia"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaUSAWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiWładimir PutinDonald TrumpPolityka zagraniczna USADonbas
Czytaj także:
Trybunał Konstytucyjny
Nieoficjalnie: są chętni do TK, ale czekają na decyzję
Michał Tracz
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Zamieszanie po wpisach Trumpa. "Nie chce zabijać członków Kongresu"
Świat
imageTitle
Kontrowersyjny zespół znika z peletonu. Nowi właściciele i start
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty Adrian Zandberg
Zandberg pisze: jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku
Najnowsze
imageTitle
Dodatkowy obowiązek dla hokeistów. W turniejach olimpijskich ma być bezpieczniej
EUROSPORT
imageTitle
Niespodzianka w meczu rywala Industrii. Ciekawa sytuacja w grupie
EUROSPORT
usa, ludzie, ulica
Zaskakujące wieści z USA. "Lepiej niż oczekiwano"
BIZNES
Intensywne opady śniegu
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
METEO
imageTitle
Pogubiony i wkurzony. Wąsek optymistą mimo burzliwych przygotowań
EUROSPORT
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt dwa dni z rzędu wsiadał za kółko po alkoholu. Za drugim razem nie miał już prawa jazdy
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
"Za moment się okaże, że PiS założy klub na uchodźstwie"
Polska
imageTitle
"To na pewno atut". Trener potencjalnych rywali Polaków skomentował losowanie
EUROSPORT
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Pradawna czarna dziura. "To odkrycie jest naprawdę niezwykłe"
METEO
imageTitle
Nerwówka na finiszu. Mistrz Polski miał szczęście
EUROSPORT
Zapowiada się mroźna noc
Nocą ściśnie mróz, w dzień wystąpią zimowe opady
METEO
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
14-latek ugodzony nożem w galerii handlowej
Kujawsko-Pomorskie
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Marszałek zapowiada kolejne kroki
Polska
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody"
Będzie nowe przejście dla pieszych przez Dolinę Służewiecką
WARSZAWA
imageTitle
Legia chce wyciągnąć trenera z innego polskiego klubu
EUROSPORT
Mężczyzna wpadł do szybu windy
Pracownik wpadł do szybu windy, zginął na miejscu. Prezes firmy oskarżony
Kraków
belem-0006
Pożar na szczycie klimatycznym w Brazylii
Świat
Karol Nawrocki
Operacja "Horyzont". Jest decyzja prezydenta
Polska
imageTitle
Pokaz siły Australijczyka. Anglikowi nie przeszkodziły problemy ze stołem
EUROSPORT
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt, Thiel i Kot. Taki będzie piątek w TVN24+
Polska
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Tną dotacje dla prywatnych żłobków. Bo nie ma dzieci
Kraków
Podejrzany o zabójstwo 20-latka z Płocka
Wywieźli go do lasu i zakopali, gdy jeszcze żył. Dwa dożywocia
WARSZAWA
Lotnisko w Wilnie
Balony zakłóciły działanie lotniska
Świat
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Polskie KPO ze zmianami. Komisja Europejska podjęła decyzję
BIZNES
20 1800 tj gosc-0001
NFZ na skraju? "W tym roku zabrakło pieniędzy i w przyszłym też zabraknie"
Polska
Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Ponad pół miliona domów bez prądu. Rośnie bilans ofiar
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica