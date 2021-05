Pocisków spadło więcej niż zazwyczaj. Czy era Żelaznej Kopuły dobiega końca?

Drugi element to jednostka dowodzenia, działająca na zaawansowanym oprogramowaniu napisanym na potrzeby Iron Dome. Jego zadaniem jest analizowanie toru lotu nadlatujących rakiet i decydowanie, czy zmierzają one w kierunku terenu zabudowanego. Jeśli wyliczenia wykażą, że tak, to zostają odpalone przeciwrakiety. Jeśli nie, to wrogi pocisk jest zostawiany w spokoju. Ma to na celu zmniejszenie kosztów działania systemu i utrudnienie "zalania" go masą wrogich rakiet. Cały proces decyzyjny zajmuje mniej niż sekundę i ludzie jedynie go nadzorują.