Kombinacja dwóch leków może pomóc w walce z rakiem jelita grubego - wskazują wyniki pracy opublikowanej w czwartek w "Nature Medicine". W przeprowadzonym przez naukowców pilotażowym badaniu połącznie środków doprowadziło do zmniejszenia lub zahamowania wzrostu guzów u 61 procent chorych.

Połączenie leków botensilimab i balstilimab może pomóc pacjentom, u których zdiagnozowano raka jelita grubego - oceniają autorzy pracy opublikowanej w czwartek w "Nature Medicine". Testowane w ich badaniu środki należą do grupy leków wykorzystywanych do immunoterapii. Mają pobudzać układ odpornościowy chorych do atakowania komórek nowotworowych. Na ten moment nie zostały jeszcze dopuszczone do użytku w Polsce.

U 61 procent uczestników badania - osób cierpiących na przerzutowy nowotwór jelita grubego ze stabilnymi mikrosatelitami - jednoczesne stosowanie tych dwóch leków przyczyniło się do zahamowania wzrostu bądź zmniejszenia wielkości zmian nowotworowych. Co ciekawe, we wcześniej prowadzonych badaniach leki z tej grupy dawały "wyjątkowo rozczarowujące" efekty u chorych na ten rodzaj raka - zaznaczają autorzy pracy.

"Obiecujące" wyniki badań nad rakiem jelita grubego

Rozmawiając z "The Independent", jeden z współautorów badania określił jego wyniki mianem "niezwykle ekscytujących". - Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie. Po raz pierwszy istnieją dowody na to, że immunoterapia może na niego działać. To potencjalnie zmienia zasady gry - stwierdził dr Justin Stebbing, profesor nauk biomedycznych na uniwersytecie Anglia Ruskin University. - Mamy nadzieję, że nasze wyniki dadzą nową nadzieję osobom, u których zdiagnozowano (ten) nowotwór - dodała dr Andrea Bullock, współautorka badania, zatrudniona w centrum medycznym Beth Israel Deaconess w Bostonie.

Dr Stebbing podkreślił, że badanie miało charakter wstępny. Przeprowadzono je na grupie 101 osób. Ich stan zdrowia monitorowano przez okres 6 miesięcy. W prace zaangażowało się 28 akademików z 19 placówek, w tym: Anglia Ruskin University, University of Colorado Cancer Center, Providence Saint John’s Cancer Institute czy Trinity College Dublin. Zgodnie ze słowami dr Stebbing planowane jest "przejście do późniejszej fazy badań klinicznych".

Lisa Wilde, dyrektorka ds. badań, polityki i wpływu organizacji Bowel Cancer UK, przyznała w rozmowie z "The Independent", że z zainteresowaniem będzie śledzić wyniki dalszych prac naukowców. Odnosząc się do ich aktualnych osiągnięć, stwierdziła, że choć "badanie jest wciąż na bardzo wczesnym etapie daje nadzieję na rozszerzenie wachlarza opcji leczenia u pacjentów, których rak wcześniej nie odpowiadał na immunoterapię".

ZOBACZ TEŻ: 10 najbardziej zabójczych nowotworów według danych onkologów

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: Independent, Nature Medicine