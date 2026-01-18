Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Dziesiątki zabitych i rannych

W niedzielę wieczorem państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif poinformował o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Jeden z pociągów wyjechał o godzinie 18.40 z Malagi, zmierzał do dworca Puerta de Atocha w Madrycie. Drugi - według hiszpańskich mediów - jechał z madryckiej stacji Atocha do Huelvy w Andaluzji.
Do katastrofy doszło około godz. 19.40. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał pociąg z Madrytu do Huelvy, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił.
Dziesiątki zabitych i rannych
Agencja Reutera przekazała, powołując się na źródła w policji, że liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła co najmniej 21 osób. Wcześniej szef regionalnego rządu Andaluzji Juanma Moreno mówił o co najmniej 20 zabitych. Ostrzegał, że liczba ta może wzrosnąć.
24 osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitali.
- Siła wypadku była bardzo duża. Prawdopodobnie znajdziemy (więcej) ofiar śmiertelnych - powiedział, dodając, że konieczne będzie użycie ciężkiego sprzętu w celu usunięcia metalowych fragmentów rozbitych pociągów i próby zlokalizowania nowych ofiar.
W pociągach było około 400 pasażerów
Dziennik El Pais poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych jest 27-letni maszynista pociągu relacji Madryt-Huelva. W obu pociągach znajdowało się około 400 pasażerów, głównie Hiszpanów wracających do Madrytu i z powrotem po weekendzie.
- Jest wielu rannych. Nadal drżę - powiedziała El Pais Maria San José, 33-letnia pasażerka pociągu dużych prędkości z Malagi do Madrytu, który jako pierwszy się wykoleił.
Pasażer drugiego pociągu, którego tożsamości nie ujawniono, powiedział nadawcy publicznemu TVE: - Ludzie krzyczeli, ich torby spadały z półek. Jechałem do Huelvy czwartym wagonem, ostatnim, na szczęście.
Wstrzymanie ruchu kolejowego na trasie łączącej Madryt z Andaluzją
W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pokazujące ekipy ratownicze pracujące w całkowitych ciemnościach. "Wygląda to gorzej, niż widzieliśmy z samochodu" - napisała w serwisie X jedna z osób będących na miejscu zdarzenia.
Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Adif poinformował, że ruch pociągów dużych prędkości między Madrytem a Kordobą, Sewillą, Malagą i Huelvą będzie zawieszony co najmniej przez cały poniedziałek. Jak podała agencja EFE, wypadek wpłynie na kurs ponad 200 pociągów.
Minister transportu Oscar Puente przekazał, że przyczyny wypadku wciąż są badane i jest to "trudne do wyjaśnienia".
"Dzisiejsza noc jest dla naszego kraju czasem głębokiego smutku z powodu tragicznego wypadku kolejowego w Adamuz. Chciałbym przekazać moje najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" – napisał w niedzielę po północy premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, zapewniając, że służby działają nieprzerwanie i w sposób skoordynowany.
Autorka/Autor: Pkarp/kg
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters