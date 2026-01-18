Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Dziesiątki zabitych i rannych

Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii. Nagranie z drona Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę wieczorem państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif poinformował o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Jeden z pociągów wyjechał o godzinie 18.40 z Malagi, zmierzał do dworca Puerta de Atocha w Madrycie. Drugi - według hiszpańskich mediów - jechał z madryckiej stacji Atocha do Huelvy w Andaluzji.

Do katastrofy doszło około godz. 19.40. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał pociąg z Madrytu do Huelvy, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił.

Śmiertelne zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii Służby na miejscu zderzenia dwóch pociągów (Hiszpania) Źródło: EFE Służby na miejscu zderzenia dwóch pociągów (Hiszpania) Źródło: EFE Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii Źródło: EFE Karetki pogotowia gromadzą się na stacji kolejowej Puerta de Atocha (Hiszpania) Źródło: EFE

Dziesiątki zabitych i rannych

Agencja Reutera przekazała, powołując się na źródła w policji, że liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła co najmniej 21 osób. Wcześniej szef regionalnego rządu Andaluzji Juanma Moreno mówił o co najmniej 20 zabitych. Ostrzegał, że liczba ta może wzrosnąć.

24 osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitali.

- Siła wypadku była bardzo duża. Prawdopodobnie znajdziemy (więcej) ofiar śmiertelnych - powiedział, dodając, że konieczne będzie użycie ciężkiego sprzętu w celu usunięcia metalowych fragmentów rozbitych pociągów i próby zlokalizowania nowych ofiar.

Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii Źródło: Reuters

W pociągach było około 400 pasażerów

Dziennik El Pais poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych jest 27-letni maszynista pociągu relacji Madryt-Huelva. W obu pociągach znajdowało się około 400 pasażerów, głównie Hiszpanów wracających do Madrytu i z powrotem po weekendzie.

- Jest wielu rannych. Nadal drżę - powiedziała El Pais Maria San José, 33-letnia pasażerka pociągu dużych prędkości z Malagi do Madrytu, który jako pierwszy się wykoleił.

Pasażer drugiego pociągu, którego tożsamości nie ujawniono, powiedział nadawcy publicznemu TVE: - Ludzie krzyczeli, ich torby spadały z półek. Jechałem do Huelvy czwartym wagonem, ostatnim, na szczęście.

Wstrzymanie ruchu kolejowego na trasie łączącej Madryt z Andaluzją

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pokazujące ekipy ratownicze pracujące w całkowitych ciemnościach. "Wygląda to gorzej, niż widzieliśmy z samochodu" - napisała w serwisie X jedna z osób będących na miejscu zdarzenia.

Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. pic.twitter.com/1VzdLIPAAs — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026 Rozwiń

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Adif poinformował, że ruch pociągów dużych prędkości między Madrytem a Kordobą, Sewillą, Malagą i Huelvą będzie zawieszony co najmniej przez cały poniedziałek. Jak podała agencja EFE, wypadek wpłynie na kurs ponad 200 pociągów.

Minister transportu Oscar Puente przekazał, że przyczyny wypadku wciąż są badane i jest to "trudne do wyjaśnienia".

"Dzisiejsza noc jest dla naszego kraju czasem głębokiego smutku z powodu tragicznego wypadku kolejowego w Adamuz. Chciałbym przekazać moje najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" – napisał w niedzielę po północy premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, zapewniając, że służby działają nieprzerwanie i w sposób skoordynowany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD