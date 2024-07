Zaskoczyła ich burza piaskowa i rebelianci. Bolesna porażka wagnerowców

W wyniku walk z malijskimi rebeliantami, z grupy etnicznej Tuaregów, rosyjska Grupa Wagnera poniosła największe straty od początku swojej obecności w Afryce - ocenia rosyjska sekcja BBC. Takie kraje jak Mali, Libia czy Republika Środkowoafrykańska są tradycyjnym obszarem aktywności, powiązanej z Kremlem, formacji najemniczej, która wspiera tamtejsze rządy w zamian za dostęp do złota i diamentów.

Zaskoczyła ich burza piaskowa

W grupie mógł być "Lotos"

Grupa Wagnera nie podała, ilu najemników zginęło w walkach z Taugerami. Rozmówca BBC, związany niegdyś z tą formacją, przypuszcza, że mogło zginąć co ich najmniej 80.

Wiadomo, że malijskim rebeliantom udało się także strącić co najmniej jeden rosyjski śmigłowiec Mi-24. Wśród zabitych jest administrator kanału na Telegramie Grey Zone Nikita Fedianin. Za życia twórcy Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna był to jeden z najbardziej znanych kanałów, piszących o tej formacji, subskrybowało go ponad 500 tysięcy osób. W różnych propagandowych kanałach na Telegramie wspomniano także, że w kolumnie, która trafiła w zasadzkę, mógł znajdować się jeden z najważniejszych dowódców Grupy Wagnera Anton Jelizarow, posługujący się pseudonimem "Lotos", ale o jego losie na razie nic nie wiadomo - podała BBC.