Indyjscy żołnierze na manewrach Zapad-2025. "Przekroczenie czerwonej linii"

Ruszyły białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025 Źródło: Ministerstwo Obrony Białorusi

Indyjskie wojsko miało wziąć udział między innymi w szkoleniu taktycznym. Władze Indii podkreśliły, że krok ten ma na celu zacieśnienie współpracy obronnej z Rosją i rozwijanie przyjaznych relacji, które "podtrzymują ducha współpracy i wzajemnego zaufania".

Indie uczestniczyły w manewrach Zapad również przed inwazją Rosji na Ukrainę. Odbyły się one we wrześniu 2021 roku.

Indie "przekroczyły czerwoną linię"

Ich uczestnictwo w obecnych manewrach budzi obawy o perspektywy współpracy w sferze bezpieczeństwa między USA a Indiami - uznał amerykański ekspert David Merkel. Jego zdaniem krok ten dowodzi wagi, jaką Delhi przywiązuje do relacji z Moskwą, zwłaszcza w obliczu niepewności w stosunkach z prezydentem Donaldem Trumpem. Natomiast niemiecki analityk Ulrich Speck stwierdził, że tym krokiem Indie "przekroczyły czerwoną linię".

Ćwiczenia Zapad-2025 dobiegają końca we wtorek. Poza częścią lądową obejmują także manewry Floty Bałtyckiej i Floty Północnej realizowane na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa.

