Amerykańscy obserwatorzy na manewrach Zapad-2025. "Kto by pomyślał?"

Na ćwiczeniach Zapad-2025 nieoczekiwanie pojawili się amerykańscy obserwatorzy. Minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin przekazał, że mogą zobaczyć wszystko, co zechcą. Oprócz Amerykanów wśród obserwatorów z państw NATO są w tym roku jeszcze Węgrzy i Turcy.
Dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali w poniedziałek wspólne manewry wojsk rosyjskich i białoruskich Zapad-2025 (ros. Zachód-2025), które od piątku odbywają się na poligonach w Rosji i na Białorusi - poinformowała agencja prasowa Reuters.
Według agencji minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin był zaskoczony wizytą amerykańskich gości.
Minister obrony Białorusi: pokażemy wszystko, co was zainteresuje
"Kto by pomyślał, że tak zacznie się poranek kolejnego dnia ćwiczeń Zapad-2025?" - napisano w komunikacie białoruskiego ministerstwa obrony, odnotowując przyjazd amerykańskich oficerów, którzy znaleźli się wśród przedstawicieli 23 krajów obserwujących ćwiczenia, w tym także z dwóch innych państw NATO - Turcji i Węgier.
Jak dodał Reuters, białoruski resort opublikował nagranie wideo, na którym widać dwóch umundurowanych oficerów amerykańskich, którzy dziękują Chreninowi za zaproszenie i ściskają mu dłoń.
- Pokażemy wszystko, co was zainteresuje. Cokolwiek zechcecie. Możecie tam pojechać, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi - cytuje agencja. To fragment rozmowy Chrenina z amerykańskimi oficerami, którzy rzekomo odmówili rozmowy z dziennikarzami.
Reuters przypomina, że w zeszłym tygodniu w Mińsku gościł przedstawiciel prezydenta USA John Coael, który przeprowadził rozmowy z białoruskim przywódca Alaksandrem Łukaszenką, w wyniku których z więzień na Białorusi uwolnionych zostało 52 więźniów politycznych.
W zamian Stany Zjednoczone złagodziły sankcje na białoruskie narodowe linie lotnicze Belavia, zezwalając im na serwisowanie i zakup podzespołów do floty, w której skład wchodzą samoloty Boeing. Trump zapowiedział też, że chce w najbliższej przyszłości ponownie otworzyć ambasadę USA na Białorusi, znormalizować stosunki oraz ożywić relacje gospodarcze i handlowe.
Zapad-2025. Manewry na lądzie i na morzu
Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku, początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 roku. Od tamtej pory odbywają się co cztery lata. Tegoroczne ćwiczenia zostały zorganizowane na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.
Moskwa podaje, że w manewrach uczestniczy 13 tysięcy żołnierzy, z kolei zachodnie źródła wywiadowcze szacują, że jest ich więcej - około 40 tysięcy.