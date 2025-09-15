Logo strona główna
Świat

Amerykańscy obserwatorzy na manewrach Zapad-2025. "Kto by pomyślał?"

Amerykańscy obserwatorzy na ćwiczeniach Zapad-2025
Źródło: Reuters
Na ćwiczeniach Zapad-2025 nieoczekiwanie pojawili się amerykańscy obserwatorzy. Minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin przekazał, że mogą zobaczyć wszystko, co zechcą. Oprócz Amerykanów wśród obserwatorów z państw NATO są w tym roku jeszcze Węgrzy i Turcy.

Dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali w poniedziałek wspólne manewry wojsk rosyjskich i białoruskich Zapad-2025 (ros. Zachód-2025), które od piątku odbywają się na poligonach w Rosji i na Białorusi - poinformowała agencja prasowa Reuters.

Według agencji minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin był zaskoczony wizytą amerykańskich gości.

Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

Minister obrony Białorusi: pokażemy wszystko, co was zainteresuje

"Kto by pomyślał, że tak zacznie się poranek kolejnego dnia ćwiczeń Zapad-2025?" - napisano w komunikacie białoruskiego ministerstwa obrony, odnotowując przyjazd amerykańskich oficerów, którzy znaleźli się wśród przedstawicieli 23 krajów obserwujących ćwiczenia, w tym także z dwóch innych państw NATO - Turcji i Węgier.

Jak dodał Reuters, białoruski resort opublikował nagranie wideo, na którym widać dwóch umundurowanych oficerów amerykańskich, którzy dziękują Chreninowi za zaproszenie i ściskają mu dłoń.

- Pokażemy wszystko, co was zainteresuje. Cokolwiek zechcecie. Możecie tam pojechać, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi - cytuje agencja. To fragment rozmowy Chrenina z amerykańskimi oficerami, którzy rzekomo odmówili rozmowy z dziennikarzami.

Cyrkon wystrzelony z pokładu Admirała Gorszkowa
Rosja wystrzeliła pocisk Cyrkon
Federacja ćwiczeń "Żelazny Obrońca–25"
Zaczęła się "Ognista Burza"
Rzeszów
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Po co Rosjanom manewry Zapad? Ekspert tłumaczy

Reuters przypomina, że w zeszłym tygodniu w Mińsku gościł przedstawiciel prezydenta USA John Coael, który przeprowadził rozmowy z białoruskim przywódca Alaksandrem Łukaszenką, w wyniku których z więzień na Białorusi uwolnionych zostało 52 więźniów politycznych.

W zamian Stany Zjednoczone złagodziły sankcje na białoruskie narodowe linie lotnicze Belavia, zezwalając im na serwisowanie i zakup podzespołów do floty, w której skład wchodzą samoloty Boeing. Trump zapowiedział też, że chce w najbliższej przyszłości ponownie otworzyć ambasadę USA na Białorusi, znormalizować stosunki oraz ożywić relacje gospodarcze i handlowe.

Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

Zapad-2025. Manewry na lądzie i na morzu

Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku, początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 roku. Od tamtej pory odbywają się co cztery lata. Tegoroczne ćwiczenia zostały zorganizowane na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.

Moskwa podaje, że w manewrach uczestniczy 13 tysięcy żołnierzy, z kolei zachodnie źródła wywiadowcze szacują, że jest ich więcej - około 40 tysięcy.

Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"
Pruszków, 15.09.2025, wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski oraz minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi
Sikorski rozmawiał z szefem chińskiego MSZ. "Zwrócił uwagę na działania Rosji"
Polska
Czeski śmigłowiec Mi-171Sz
Czeskie śmigłowce w Polsce. Do ochrony nieba "bliskiego sojusznika"
Polska

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ramil Sitdikov / Reuters / Forum

