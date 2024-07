Nieudany zamach na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w Pensylwanii komentują światowi przywódcy. Do kandydata republikanów płyną życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Sojusznicy USA zgodnie uznają to zdarzenie za niedopuszczalny w demokratycznym społeczeństwie akt przemocy politycznej. Zamach potępiły też najważniejsze osoby w USA z obydwu stron sceny politycznej, w tym prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris.

Podczas sobotniego wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii padły strzały. Według FBI była to próba zamachu na kandydata republikanów. Do ataku doszło o godzinie 18.15 czasu miejscowego (00.15 w niedzielę w Polsce).

"Ten straszliwy akt przemocy politycznej należy jednomyślnie i zdecydowanie potępić"

Sobotnie wydarzenia z Pensylwanii są szeroko komentowane przede wszystkich w USA. Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos w sprawie zamachu na Trumpa był prezydent Joe Biden, który stwierdził, że "to, co sie zdarzyło, jest chore". - Myśl, że dochodzi w Ameryce do przemocy politycznej, jest nie do pomyślenia (...) Wszyscy, wszyscy muszą ją potępić, wszyscy - oznajmił.