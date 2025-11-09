Atak izraelskich osadników na Palestyńczyków zbierających oliwki

Zachodni Brzeg. Izraelska ekspansja, która pozbawia Palestyńczyków domów i miejsca do życia Źródło: Sky News

Do ataków doszło wieczorem we wsiach Burin i Bejta w pobliżu Nablusu, na północy Zachodniego Brzegu.

W tej drugiej miejscowości na zbiór oliwek zebrało się około 30 mieszkańców i aktywistów, którym towarzyszyło około 10 dziennikarzy - podał Reuters. Grupa została zaatakowana przez około 50 zamaskowanych osadników, którzy bili zgromadzonych kijami - relacjonował obecny na miejscu izraelski aktywista Jonathan Pollak.

Napastnicy zaatakowali między innymi fotoreporterkę Reutera Raneen Sawaftę oraz drugiego pracownika tej agencji Granta Bowdena. Dziennikarka była "bita bez litości i obrzucana kamieniami gdy leżała na ziemi, a napastnicy atakowali każdego, kto próbował jej pomóc" - przekazał Pollak.

Pracownicy agencji Reutera zostali przewiezieni do szpitala w Nablusie.

Ranna fotoreporterka agencji Reutera Raneen Sawafta Źródło: Nedal Eshtayah/Abaca/PAP

Ataki osadników na Palestyńczyków

Izraelska armia poinformowało, że skierowało wojsko na miejsce "po doniesieniach o konfrontacji". Świadkowie twierdzą jednak, że w Bejta nie było żadnych żołnierzy - dodał Reuters. Agencja wezwała władze izraelskie do zbadania incydentu i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

To kolejny atak żydowskich osadników na Palestyńczyków w czasie trwających od października zbiorów oliwek. Ich uprawa jest ważnym elementem palestyńskiej tożsamości i istotną częścią rolnictwa na okupowanych terenach.

W październiku odnotowano 264 ataki osadników na Zachodnim Brzegu, średnio ponad osiem dziennie, w których rannych zostało ponad 140 Palestyńczyków - poinformowało Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Efektem ataków były też straty materialne, w tym zniszczenie ponad 4,2 tysiąca drzewek oliwnych.

OCHA podkreśliła, że jest to największa miesięczna liczba napaści osadników odnotowana od rozpoczęcia w 2006 roku prowadzenia takich statystyk.

Starcie izraelskich żołnierzy z palestyńskimi rolnikami i aktywistami na okupowanym Zachodnim Brzegu Źródło: PAP/EPA/ALAA BADARNEH

"Młodzież ze wzgórz"

Na Zachodnim Brzegu rozwija się ruch określany jako "młodzież ze wzgórz" - ekstremistycznie nastawionych młodych Żydów, którzy często powodowani motywami religijnymi angażują się w budowę nielegalnych nawet z punktu widzenia izraelskiego prawa osiedli.

Osadnicy izraelscy na okupowanym Zachodnim Brzegu Źródło: Nedal Eshtayah/Abaca/PAP

Wzrost przemocy wobec Palestyńczyków ze strony tej grupy niepokoi izraelskie służby bezpieczeństwa - pisała izraelska prasa.

Organizacje broniące praw człowieka i media zaznaczyły, że do ataków często dochodzi przy bierności izraelskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Palestyńczycy od dawna alarmowali, że armia nie chroni ich wystarczająco przed osadnikami.

