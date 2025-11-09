Logo strona główna
Świat

Atak izraelskich osadników na Palestyńczyków zbierających oliwki

Starcie izraelskich żołnierzy z palestyńskimi rolnikami i aktywistami. Zachodni Brzeg, 7 listopada 2025 roku
Zachodni Brzeg. Izraelska ekspansja, która pozbawia Palestyńczyków domów i miejsca do życia
Źródło: Sky News
Izraelscy osadnicy zaatakowali grupę Palestyńczyków podczas zbioru oliwek na okupowanym Zachodnim Brzegu - poinformowała agencja Reutera. Zaatakowano także aktywistów i dziennikarzy. Według Czerwonego Półksiężyca w atakach zostało rannych 15 osób, a wśród nich fotoreporterka Reutersa i izraelscy aktywiści.

Do ataków doszło wieczorem we wsiach Burin i Bejta w pobliżu Nablusu, na północy Zachodniego Brzegu.

W tej drugiej miejscowości na zbiór oliwek zebrało się około 30 mieszkańców i aktywistów, którym towarzyszyło około 10 dziennikarzy - podał Reuters. Grupa została zaatakowana przez około 50 zamaskowanych osadników, którzy bili zgromadzonych kijami - relacjonował obecny na miejscu izraelski aktywista Jonathan Pollak.

Napastnicy zaatakowali między innymi fotoreporterkę Reutera Raneen Sawaftę oraz drugiego pracownika tej agencji Granta Bowdena. Dziennikarka była "bita bez litości i obrzucana kamieniami gdy leżała na ziemi, a napastnicy atakowali każdego, kto próbował jej pomóc" - przekazał Pollak.

Pracownicy agencji Reutera zostali przewiezieni do szpitala w Nablusie.

Ranna fotoreporterka agencji Reutera Raneen Sawafta
Ranna fotoreporterka agencji Reutera Raneen Sawafta
Źródło: Nedal Eshtayah/Abaca/PAP

Ataki osadników na Palestyńczyków

Izraelska armia poinformowało, że skierowało wojsko na miejsce "po doniesieniach o konfrontacji". Świadkowie twierdzą jednak, że w Bejta nie było żadnych żołnierzy - dodał Reuters. Agencja wezwała władze izraelskie do zbadania incydentu i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

To kolejny atak żydowskich osadników na Palestyńczyków w czasie trwających od października zbiorów oliwek. Ich uprawa jest ważnym elementem palestyńskiej tożsamości i istotną częścią rolnictwa na okupowanych terenach.

W październiku odnotowano 264 ataki osadników na Zachodnim Brzegu, średnio ponad osiem dziennie, w których rannych zostało ponad 140 Palestyńczyków - poinformowało Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Efektem ataków były też straty materialne, w tym zniszczenie ponad 4,2 tysiąca drzewek oliwnych.

OCHA podkreśliła, że jest to największa miesięczna liczba napaści osadników odnotowana od rozpoczęcia w 2006 roku prowadzenia takich statystyk.

Starcie izraelskich żołnierzy z palestyńskimi rolnikami i aktywistami na okupowanym Zachodnim Brzegu
Starcie izraelskich żołnierzy z palestyńskimi rolnikami i aktywistami na okupowanym Zachodnim Brzegu
Źródło: PAP/EPA/ALAA BADARNEH

"Młodzież ze wzgórz"

Na Zachodnim Brzegu rozwija się ruch określany jako "młodzież ze wzgórz" - ekstremistycznie nastawionych młodych Żydów, którzy często powodowani motywami religijnymi angażują się w budowę nielegalnych nawet z punktu widzenia izraelskiego prawa osiedli.

Osadnicy izraelscy na okupowanym Zachodnim Brzegu
Osadnicy izraelscy na okupowanym Zachodnim Brzegu
Źródło: Nedal Eshtayah/Abaca/PAP

Wzrost przemocy wobec Palestyńczyków ze strony tej grupy niepokoi izraelskie służby bezpieczeństwa - pisała izraelska prasa.

Organizacje broniące praw człowieka i media zaznaczyły, że do ataków często dochodzi przy bierności izraelskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Palestyńczycy od dawna alarmowali, że armia nie chroni ich wystarczająco przed osadnikami.

OGLĄDAJ: Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok
pc

Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok

Autorka/Autor: mjz//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALAA BADARNEH

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica