Macron: Samuel Paty jest ofiarą nienawiści, głupoty, kłamstwa

Następnie głos zabrał Macron, który zwrócił się z osobistym przesłaniem do rodziny zmarłego, podkreślając, z jaką pasją i poświęceniem wykonywał on swą misję nauczycielską. Mówił o wartościach i duchu Republiki Francuskiej, który, jak to ujął, kształtowany jest każdego dnia we francuskich szkołach przez francuskich nauczycieli.