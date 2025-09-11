Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami

Interwencja służb bezpieczeństwa w związku z zamachem na Charliego Kirka Źródło: Reuters

31-letni Charlie Kirk został postrzelony w środę podczas wydarzenia zorganizowanego na Uniwersytecie Utah Valley. Kiedy przemawiał, nagle padł strzał. Kirk trafił do szpitala. Późnym wieczorem polskiego czasu prezydent USA Donald Trump poinformował, że jego życia nie udało się uratować.

Charlie Kirk Źródło: Ken Cedeno/PAP/EPA

Obecnie trwa obława na sprawcę zamachu na prawicowego aktywistę. W czwartek Robert Bohls, agent specjalny FBI kierujący biurem w Salt Lake City, poinformował na konferencji prasowej, że agenci znaleźli karabin w "zalesionym terenie, gdzie uciekł strzelec". Laboratorium FBI przeanalizuje broń, powiedział Bohls. Jak dodał, osoba, która zastrzeliła Charliego Kirka, nie ukrywa się w zalesionym terenie, w którym śledczy znaleźli broń. - Przeszliśmy przez ten las i zabezpieczyliśmy go - powiedział.

Na pytanie, czy FBI zna tożsamość sprawcy, odmówiono odpowiedzi. Na konferencji prasowej przekazano jednak, że władze dysponują "dobrym nagraniem wideo" domniemanego zabójcy. Funkcjonariusze zebrali również odcisk obuwia, odcisk dłoni i odciski przedramienia, które zostaną poddane analizie. - Informacje są dokładnie sprawdzane - zapewnił Bohls, dodając, że "do dzisiejszego ranka otrzymali ponad 130 wskazówek".

Bohlsa zapytano również, czy śledczy zebrali odciski palców i dowody DNA mające związek z zabójstwem. - Wykorzystujemy wszystkie nasze zasoby, aby je zebrać, ale to część śledztwa - odpowiedział, dodając, że na obecnym etapie nie może o tym informować.

Beau Mason, komisarz Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah, powiedział z kolei, że podejrzany "wydaje się być w wieku studenckim", śledczy uważają, że jest mężczyzną i dobrze wtopił się w otoczenie.

Odtworzono przebieg wydarzeń

Na podstawie nagrań śledczym udało się ustalić, że sprawca przybył na kampus Uniwersytetu Utah Valley w środę o godzinie 11:52 czasu lokalnego. Przeszedł przez klatki schodowe i wspiął się na dach, skąd padł strzał.

- Po strzelaninie udało nam się odtworzyć jego ruchy: przeszedł na drugą stronę budynku, zeskoczył z niego i uciekł z kampusu do dzielnicy mieszkalnej - powiedział Mason. - Nasi śledczy przeszukali tę dzielnicę, kontaktując się z każdym, kto miał dostęp do kamer zamontowanych przy dzwonkach do drzwi i dokładnie przeszukali te społeczności, próbując zidentyfikować jakiekolwiek tropy.

Interwencja służb bezpieczeństwa po zamachu na Charliego Kirka Źródło: MARIELLE SCOTT/PAP/EPA

Napisy na karabinie

CNN informuje, powołując się na źródła zaznajomione ze śledztwem, że na karabinie i amunicji znalezionych w lesie niedaleko miejsca zabójstwa stwierdzono "szereg napisów odnoszących się do kwestii kulturowych". Władze je analizują w nadziei, że to pomoże zidentyfikować sprawcę, podały źródła. Nie jest jeszcze jasne, czy napisy wskazują na motyw ataku. Wśród znaków znajdowały się inicjały, które służby próbują dopasować do profili podejrzanych, poinformowało jedno ze źródeł.

