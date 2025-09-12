Logo strona główna
Świat

Po zabójstwie Charliego Kirka. "Ludzie w tym budynku są śmiertelnie przerażeni" 

USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Charlie Kirk
Źródło: Reuters
Zabójstwo Charliego Kirka, wpływowego konserwatywnego aktywisty, rozbudziło w Stanach Zjednoczonych dyskusję na temat bezpieczeństwa osób publicznych. Jak przekazuje NBC News, boją się zarówno republikanie, jak i demokraci. - Ludzie w tym budynku (Kapitolu - red.) są śmiertelnie przerażeni. Niewielu z nich przyzna to publicznie. Na pewno zawnioskują o dodatkową ochronę - mówi kongresmen Jared Moskowitz.

Parlamentarzyści po obu stronach politycznej barykady w USA reagują na tragiczne wydarzenia, do których doszło w środę na uniwersytecie w Utah - zabójstwo Charliego Kirka, wpływowego konserwatywnego aktywisty. Jak zauważył tygodnik "Time", w ostatnich latach "wizja politycznego zamachu, dokonanego na oczach oszołomionego tłumu w biały dzień, wisiała nad narodem", ale jej spełnienie sprawiło, że wielu polityków poczuło przerażenie.

O potrzebie wzmocnienia bezpieczeństwa dla parlamentarzystów mówiono niedługo po uczczeniu minutą ciszy śmierci Charliego Kirka. - Żyjemy w niebezpiecznym społeczeństwie - stwierdził w Kongresie przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. - Ciężko jest ochronić nawet samego prezydenta z każdej strony.

Zamach na znanego stronnika Trumpa. Charlie Kirk nie żyje
Dowiedz się więcej:

Zamach na znanego stronnika Trumpa. Charlie Kirk nie żyje

Odwołują spotkania, zamierzają nosić przy sobie broń

Alexandria Ocasio-Cortez, kongresmenka reprezentująca demokratów, mówiła w rozmowie z mediami, że "od momentu, gdy została wybrana, czuła, że akceptuje pewien poziom ryzyka, jaki niesie za sobą ta praca". Jednak w ten czwartek, w następstwie zabójstwa Charliego Kirka, poinformowała, że odwołuje najbliższe wydarzenia w Karolinie Północnej - z obawy o swoje bezpieczeństwo. Przyznała, jak przekazuje "Time", że istniejące protokoły bezpieczeństwa dla członków Kongresu "nie zostały zaprojektowane z myślą o erze zagrożeń cyfrowych".

Alexandria Ocasio-Cortez
Alexandria Ocasio-Cortez
Źródło: Shutterstock

Podobne zdanie ma Jared Moskowitz, również demokrata. - Ludzie w tym budynku (Kapitolu - red.) są śmiertelnie przerażeni. Niewielu z nich przyzna to publicznie. Na pewno zawnioskują o dodatkową ochronę - przekazał.

Nancy Mace, republikanka, zapowiedziała, że odwołuje wydarzenia na otwartej przestrzeni "w najbliższej przyszłości" oraz zamierza nosić przy sobie broń. W rozmowie z reporterami przed Kapitolem mówiła, że "każdy urzędnik, który wyraża głośno swoje zdanie, tym samym ryzykuje życie". Jak ustaliła stacja NBC News, Mace doświadczyła w ostatnim czasie "wzrostu liczby gróźb przemocy", zwróciła się także z wnioskiem o dodatkową ochronę.

- Niestety, agresywna retoryka w połączeniu z powszechną dostępnością do różnego rodzaju broni palnej sprzyja brutalnej przemocy politycznej. Możemy kontrolować obie te rzeczy, ale tego nie zrobiliśmy - mówił anonimowo jeden kongresmenów w rozmowie z NBC News.

Zabójstwo Kirka miało "wzbudzić strach"

Republikanin Thomas Massie stwierdził, że jego zdaniem to, co wydarzyło się na uniwersytecie w Utah, miało "wzbudzić strach". - Gdyby ktoś chciał, żeby Charlie Kirk zniknął, to łatwiej byłoby to zrobić, gdyby spotkał go w teatrze czy restauracji. To, co się wydarzyło, było prawdopodobnie wyczynem osoby szalonej. Nie możemy pozwolić, żeby ona wygrała - mówił w rozmowie z telewizją.

Republikanin Josh Hawley uważa, że musi po tym, co się stało, żyć "normalnie". - Ważne jest, abym nadal wychodził i robił to, co normalnie robię. Nie chcemy ulegać kulturze strachu i wycofywać się - dodał. Kongresmen Tim Burchett z tej samej partii obawia się, że "wydarzy się coś naprawdę złego, zanim cokolwiek zrobimy".

"Koszmar dobiegł końca". Podejrzany o zamach na polityków zatrzymany
Dowiedz się więcej:

"Koszmar dobiegł końca". Podejrzany o zamach na polityków zatrzymany

Trump obwinia lewicę

Jak zauważa NBC News, głosy w mediach społecznościowych wzywały do zemsty na lewicy, gdy tożsamość ani motyw strzelca nie były jeszcze znane. W tym samym tonie wypowiadał się po zabójstwie Kirka prezydent Stanów Zjednoczonych, który zaatakował lewicę zarzucając, że jej ostra retoryka jest "bezpośrednią przyczyną terroryzmu, którego jesteśmy dziś świadkami w naszym kraju".

Prezydent Donald Trump odpowiada na pytania po śmierci Charliego Kirka
Prezydent Donald Trump odpowiada na pytania po śmierci Charliego Kirka
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

"Po morderstwie Kirka zagrożony jest cały sposób uprawiania polityki", pisze CNN. Senator Markwayne Mullin w rozmowie ze stacją przyznał, że "frustrujące w tym wszystkim jest to, że Kirk nie był politykiem". Spotykał się z ludźmi, by wymieniać poglądy. -Dlaczego miałby być dla kogoś zagrożeniem? - dodał.

Jak zauważa stacja, śmierć Charliego Kirka "prawdopodobnie niczego nie zmieni". Podziały w społeczeństwie są coraz większe, a Amerykanie "znajdują wrogów we własnym kraju".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: TIME, NBC News, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

TAGI:
USA
