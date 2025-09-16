Logo strona główna
Świat

Prokuratura będzie chciała kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka

Tyler Robinson
Kongres uczcił pamięć Charliego Kirka
Źródło: Reuters
22-letni Tyler Robinson usłyszał siedem zarzutów w związku z zabójstwem Charliego Kirka. Gdyby został skazany, prokuratura będzie się domagać dla niego kary śmierci. Zostały też ujawnione SMS-y, które Robinson wysyłał do swojej partnerki. Napisał między innymi, że miał dość "nienawiści" Charliego Kirka.

Prokuratura stanowa w Utah postawiła siedem zarzutów 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo prawicowego aktywisty Charliego Kirka. W przypadku skazania mężczyzny śledczy będą domagać się kary śmierci. Opublikowano też SMS-y sprawcy, który miał powiedzieć, że zabił Kirka, bo "miał dość jego nienawiści".

Jak poinformował szef prokuratury okręgowej z hrabstwa Utah Jeffrey Gray, Robinsonowi postawiono siedem zarzutów, w tym zabójstwa z premedytacją, nielegalnego użycia broni palnej, utrudniania śledztwa i wpływania na świadków. Te ostatnie zarzuty mają związek ze zniszczeniem przez niego dowodów i poleceniem znajomym, by zniszczyli otrzymywane od niego wiadomości.

Donald Trump
Trump pozywa czołową amerykańską gazetę
BIZNES
Wiceprezydent J.D. Vance poprowadził program Charliego Kirka
Vance zapowiedział demontaż lewicowych organizacji
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań

Gray powiedział, że śledczy będą wnioskowali o karę śmierci dla 22-latka, który jeszcze we wtorek ma pojawić się podczas wirtualnego posiedzenia sądu. Według prokuratury, oskarżony o zabójstwo nie współpracuje z organami ścigania, choć robią to członkowie jego rodziny.

Charlie Kirk, słynny prawicowy aktywista, który był zaangażowany w kampanię wyborczą Donalda Trumpa, został 10 września śmiertelnie postrzelony, kiedy przemawiał do studentów Utah Valley University. Miał 31 lat. Służby przez 30 godzin szukały sprawcy - przełom nastąpił dopiero po tym, jak członkowie rodziny Robinsona doprowadzili do jego zatrzymania.

Tyler Robinson SMS-ował ze swoją partnerką o Kirku

Prokuratura opublikowała treść SMS-ów, wymienianych przez Robinsona ze swoją partnerką, z którą mieszkał. Przyznał się w nich, że zabił Kirka. Pytany o to, dlaczego dokonał zabójstwa, odparł, że "miał dosyć jego nienawiści" i że "pewnej nienawiści nie da się pozbyć negocjacjami". Stwierdził też, że wygrawerowane przez niego napisy na łuskach pocisków to "jeden wielki mem", a swój czyn planował przez ponad tydzień.

Chodzi między innymi o napisy: "Hej, faszysto, łap", co jest cytatem z gry wideo Helldivers 2, czy "Jeśli to czytasz, jesteś gejem". Z wiadomości Robinsona oraz zeznań jego ojca wynikało też, że karabin Mauser, którym posłużył się zabójca, należał pierwotnie do jego dziadka.

Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Podejrzany o zabójstwo Kirka "nie współpracuje", ale jego bliscy już tak
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty
Polska

Według dokumentów złożonych w sądzie przez śledczych, matka Robinsona zeznała, że jej syn w ostatnich latach coraz bardziej angażował się w politykę i stawał się bardziej lewicowy, "progejowski" i zorientowany na prawa osób transpłciowych.

Prezydent Trump i przedstawiciele jego administracji obwinili "skrajną lewicę" za mord i zapowiedzieli działania przeciwko organizacjom promującym, ich zdaniem, przemoc polityczną.

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: CNN

