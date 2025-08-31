Zarzut dla 52-latka po "makabrycznym morderstwie"

Ołeh Biłecki o zabójstwie ukraińskiego polityka Andrija Parubija Źródło: TVN24

O zatrzymaniu podejrzanego poinformował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali właśnie o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Trwają niezbędne czynności śledcze" - napisał w niedzielę po godzinie 23.

Minister of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko and Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk have just reported the apprehension of a suspect in the murder of Andriy Parubiy. The necessary investigative actions are ongoing. I have instructed that the available… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025 Rozwiń

Prezydent Ukrainy podziękował funkcjonariuszom za szybką i skoordynowaną pracę. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione" - dodał.

W kolejnym wpisie poinformował, że podejrzany złożył wstępne zeznania.

Jak dodał, organy ścigania i prokuratorzy pracują 24 godziny na dobę. "Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę pracę. Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Prokuratura – wszyscy działają tak sprawnie, jak to możliwe" - dodał.

Jak poinformował w Telegramie Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Ihor Kłymenko, domniemany zabójca został zatrzymany w nocy w obwodzie chmielnickim. Jak dodał, "przestępstwo zostało starannie zaplanowane: zbadano ruchy ofiary, wyznaczono trasę i przemyślano plan ucieczki".

Zarzut zabójstwa

W poniedziałek ukraińska Prokuratura Generalna przekazała, że mężczyźnie, 52-letniemu mieszkańcowi Lwowa, postawiono zarzut zabójstwa.

Wyjaśniono w nim, że zarzut "opiera się na obiektywnych dowodach wskazujących, że zatrzymana osoba dopuściła się zabójstwa posła".

Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem Źródło: X/UPUKNEWS1

Specjalna operacja "Syrena"

Andrija Parubina deputowanego, byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej, zastrzelono w sobotę we Lwowie. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać moment ataku.

Do zabójstwa doszło w biały dzień, a napastnik był ubrany jak dostawca jedzenia. Z miejsca zdarzenia uciekł na elektrycznym rowerze.

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy podało, że we Lwowie ogłoszono specjalną operację "Syrena". Na miejscu zdarzenia pracowało kierownictwo prokuratury obwodowej i policji narodowej, zaangażowano ekspertów kryminalistycznych.

Zabójstwo we Lwowie. Kim był Andrij Parubij?

Kim był Andrij Parubij

Andrij Parubij urodził się w mieście Szeptycki (d. Krystynopol i Czerwonogród) w obwodzie lwowskim. Karierę polityczną rozpoczął w Radzie Obwodowej we Lwowie, gdzie był deputowanym, a następnie został jej wiceprzewodniczącym.

Andrij Parubij Źródło: Shutterstock

Podczas Rewolucji Godności był jej aktywnym uczestnikiem, pełnił funkcję faktycznego komendanta i lidera miasteczka namiotowego oraz dowódcy oddziałów Samoobrony Majdanu. W 2014 roku został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RNBiO), jednak na tym stanowisku pracował krócej niż pół roku.

W 2016 roku Parubij został wybrany przewodniczącym Rady Najwyższej (parlamentu); pełnił tę funkcję do 28 sierpnia 2019 roku. Był jednym z głównych orędowników ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego", uchwalonej w kwietniu 2019 roku.