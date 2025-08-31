Logo strona główna
Świat

Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego

Andrij Parubij
Ołeh Biłecki o zabójstwie ukraińskiego polityka Andrija Parubija
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo we Lwowie byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione" - napisał.

O zatrzymaniu podejrzanego poinformował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali właśnie o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Trwają niezbędne czynności śledcze" - napisał w niedzielę po godzinie 23.

Prezydent Ukrainy podziękował funkcjonariuszom za szybką i skoordynowaną pracę. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione" - dodał.

W kolejnym wpisie poinformował, że podejrzany złożył już wstępne zeznania. "Obecnie trwają pilne czynności śledcze w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zabójstwa" - napisał.

Jak dodał, organy ścigania i prokuratorzy pracują 24 godziny na dobę. "Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę pracę. Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Prokuratura – wszyscy działają tak sprawnie, jak to możliwe" - dodał.

parubij_nowe2
Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem
Źródło: X/UPUKNEWS1

Specjalna operacja "Syrena"

Andrija Parubina deputowanego, byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej, zastrzelono w sobotę we Lwowie. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać moment ataku.

Do zabójstwa doszło w biały dzień, a napastnik był ubrany jak dostawca jedzenia. Z miejsca zdarzenia uciekł na elektrycznym rowerze.

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy podało, że we Lwowie ogłoszono specjalną operację "Syrena". Na miejscu zdarzenia pracowało kierownictwo prokuratury obwodowej i policji narodowej, zaangażowano ekspertów kryminalistycznych.

Zabójstwo we Lwowie. Kim był Andrij Parubij?

Kim był Andrij Parubij

Andrij Parubij urodził się w mieście Szeptycki (d. Krystynopol i Czerwonogród) w obwodzie lwowskim. Karierę polityczną rozpoczął w Radzie Obwodowej we Lwowie, gdzie był deputowanym, a następnie został jej wiceprzewodniczącym.

Andrij Parubij
Andrij Parubij
Źródło: Shutterstock

Podczas Rewolucji Godności był jej aktywnym uczestnikiem, pełnił funkcję faktycznego komendanta i lidera miasteczka namiotowego oraz dowódcy oddziałów Samoobrony Majdanu. W 2014 roku został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RNBiO), jednak na tym stanowisku pracował krócej niż pół roku.

W 2016 roku Parubij został wybrany przewodniczącym Rady Najwyższej (parlamentu); pełnił tę funkcję do 28 sierpnia 2019 roku. Był jednym z głównych orędowników ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego", uchwalonej w kwietniu 2019 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zrobiła to Rosja", "już wcześniej próbowano go zabić"

"Zrobiła to Rosja", "już wcześniej próbowano go zabić"

Sikorski reaguje na zabójstwo ukraińskiego polityka

Sikorski reaguje na zabójstwo ukraińskiego polityka

Autorka/Autor: FC/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/UKRINFORM

Udostępnij:
Czytaj także:
