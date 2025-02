Żeby zagłosować przeciw polityce Trumpa, pojawiła się w Kongresie z noworodkiem

We wtorek republikanie nieznaczną większością głosów przegłosowali w Izbie Reprezentantów USA projekt ustawy o wydatkach rządowych. To "istotne wsparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w realizacji jego programu" - podkreślił portal BBC. Jak dodaje, wynik 217 do 215 na korzyść Partii Republikańskiej "był postrzegany jako kluczowy, wczesny test dla republikańskiego przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, który odwołał wcześniejsze głosowanie, gdyż najwyraźniej nie miał wystarczającego poparcia".

Noworodek w Kongresie USA

Kongresmenka z Kolorado odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyła zdjęcie z synkiem i gmachem Kapitolu w tle. "Chcą odebrać opiekę zdrowotną 400 tysiącom dzieci z Kolorado, zabrać jedzenie z talerzy seniorów i weteranów oraz sprawić, że życie będzie droższe dla ciężko pracujących mieszkańców Kolorado - wszystko po to, aby móc przyznać ulgi podatkowe korporacjom i miliarderom, takim jak Elon Musk" - oceniła polityczka we wpisie.