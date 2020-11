Pierwsza taka wizyta w historii. Mike Pompeo na Wzgórzach Golan

- To jest część Izraela i to kluczowa część Izraela - podkreślił Pompeo.

Potępił również to, co nazwał wezwaniem z "salonów w Europie i elitarnych instytucji w Ameryce", by Izrael zwrócił Wzgórza Golan Syrii, której odebrał jej podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku, a która oprotestowała tę wizytę. - Wyobraźcie sobie, że (prezydent Syrii Baszar) al-Asad kontroluje to miejsce, grożąc Zachodowi i Izraelowi - wyjaśnił Pompeo.