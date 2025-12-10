"Fakty" TVN: jest faworyt do stanowiska, o które walczy Hołownia

Marcin Wrona: kandydat ze Szwecji faworytem do stanowiska w ONZ, o które ubiega się Hołownia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał w środę na antenie TVN24 Marcin Wrona, amerykański korespondent "Faktów" TVN, powołując się na dyplomatyczne źródła przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, to szwedzki kandydat Jesper Brodin obecnie prowadzi w wyścigu o funkcję Wysokiego Komisarza ds. uchodźców.

Jesper Brodin Źródło: LAURENT GILLIERON/EPA/PAP

Marcin Wrona podkreślił przy tym, że sekretarz generalny Antonio Guterres, od którego zależy wybór następnego komisarza, nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Wybrany przez niego kandydat musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Korespondent "Faktów" TVN wspomniał też o kandydacie z Niemiec, ale z jego informacji wynika, że "wśród faworytów nie był wymieniany Szymon Hołownia".

O tym, że decyzja o wyborze na stanowisko Wysokiego Komisarza - o które stara się Szymon Hołownia - jeszcze nie zapadła, informowali wcześniej w środę reporterkę TVN24 Agatę Adamek rzecznicy ONZ i Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Mamy dwie odpowiedzi z ONZ w sprawie potencjalnej pracy Hołowni

"Fakty" TVN: Jesper Brodin faworytem do stanowiska w ONZ

Jesper Brodin jest byłym prezesem światowego meblowego giganta IKEA.

Szwedzki rząd ogłosił, że popiera kandydaturę Jespera Brodina w październiku. "Pan Brodin jest uznanym i szanowanym liderem z ponad 30-letnim doświadczeniem bycia liderem w oparciu o wartości" - czytamy w ówczesnym komunikacie prasowym.

"System ONZ zostałby wzmocniony przez osobę z doświadczeniem w biznesie, zwłaszcza w obliczu poważnych wyzwań, przed którymi stoi obecnie ONZ. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto wie, jak utrzymać finanse w ryzach i skutecznie działać" - mówił cytowany w komunikacie ds. pomocy rozwojowej i handlu zagranicznego Benjamin Dousa.

Dodano, że "nominacja pana Brodina opiera się na przekonaniu, że przyszłe działania humanitarne wymagają nowych form przywództwa". "Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu w sprawy integracji społecznej i klimatyczne pan Brodin reprezentuje dokładnie taki rodzaj lidera-budowniczego mostów, który może wesprzeć prace UNHCR" - zaznaczono.

OGLĄDAJ: TVN24 HD