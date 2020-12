Elektorzy przypieczętowali wybór. Joe Biden z oficjalnym biletem do Białego Domu

O wynikach głosowania poinformowała już większość stanów: Vermont (3 głosy dla Joe Bidena), Tennessee (11 głosów dla Donalda Trumpa), New Hampshire (4 głosy dla Joe Bidena), Indiana (11 głosów dla Donalda Trumpa), Missisipi (6 głosów dla Donalda Trumpa), Oklahoma (7 głosów dla Donalda Trumpa), Illinois (20 głosów dla Joe Bidena), Arkansas (6 głosów dla Donalda Trumpa), Karolina Południowa (9 głosów dla Donalda Trumpa), Iowa (6 głosów dla Donalda Trumpa), Nevada (6 głosów dla Joe Bidena), Delaware (3 głosy dla Joe Bidena), Georgia (16 głosów dla Joe Bidena), Connecticut (7 głosów dla Joe Bidena), Nowy Jork (29 głosów dla Joe Bidena), Pensylwania (20 głosów dla Joe Bidena), Wirginia (13 głosów dla Joe Bidena), Rhode Island (4 głosy dla Joe Bidena), Wisconsin (10 głosów dla Joe Bidena), Karolina Północna (15 głosów dla Donalda Trumpa), Ohio (18 głosów dla Donalda Trumpa), Arizona (11 głosów dla Joe Bidena), Kansas (6 głosów dla Donalda Trumpa), Kentucky (8 głosów dla Donalda Trumpa), Maryland (10 głosów dla Joe Bidena), Dakota Południowa (3 głosy dla Donalda Trumpa), Alabama (9 głosów dla Donalda Trumpa), Floryda (29 głosów dla Donalda Trumpa), Luizjana (8 głosów dla Donalda Trumpa), Nowy Meksyk (5 głosów dla Joe Bidena), Utah (6 głosów dla Donalda Trumpa), Minnesota (10 głosów dla Joe Bidena), Kolorado (9 głosów dla Joe Bidena), Dystrykt Kolumbii (3 głosy na Joe Bidena), Wirginia Zachodnia (5 głosów dla Donalda Trumpa), Idaho (4 głosy dla Donalda Trumpa), Michigan (16 głosów dla Joe Bidena), Wyoming (3 głosy dla Donalda Trumpa), Maine (3 głosy dla Joe Bidena, 1 dla Donalda Trumpa), Dakota Północna (3 głosy dla Donalda Trumpa), Nebraska (4 głosy dla Donalda Trumpa, 1 głos dla Joe Bidena), Alaska (3 głosy dla Donalda Trumpa), Waszyngton (12 głosów dla Joe Bidena), New Jersey (14 głosów dla Joe Bidena), Missouri (10 głosów dla Donalda Trumpa), Teksas (38 głosów dla Donalda Trumpa), Massachusetts (11 głosów dla Joe Bidena), Montana (3 głosy dla Donalda Trumpa). Kalifornia (55 głosów dla Joe Bidena).

W Ameryce coraz częściej słychać głosy, że Kolegium Elektorów to archaiczna instytucja, dla której nie ma miejsca w nowoczesnej demokracji. Za Atlantykiem pojawiają się postulaty, by zmienić obowiązujący system wyborczy. Pomysł ten nie jest jednak nowy. A cztery dekady temu o mały włos się nie ziścił. Było blisko, ale plany pokrzyżowali zwolennicy segregacji rasowej.

Wszystko w rękach elektorów

By wygrać w wyścigu o Biały Dom, kandydat musi zdobyć minimum 270 głosów elektorskich i przekroczenia tej liczby pewny jest Biden. Gdyby doszło do remisu, to o wyniku wyborów decyduje Izba Reprezentantów. W dziejach USA do takiej sytuacji doszło tylko dwa razy - na początku XIX wieku.