Bratanek Donalda Trumpa poparł Kamalę Harris. "Wujek Donald jest atomowo szalony"

Donald Trump "szalonym wujkiem"

Fred Trump - kim jest

Fred Trump, w USA przdstawiany również jako Fred Trump III, jest pisarzem i działaczem na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Urodził się w 1962 roku jako syn Lindy Clapp i starszego brata byłego prezydenta USA Freda Trumpa juniora. Bratanek Donalda Trumpa promuje obecnie swoją nową książkę "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way", która - wedle zapowiedzi - zawiera "nigdy wcześniej nieopowiedziane historie" o rodzinie Trumpów i złożonych relacjach autora z byłym prezydentem.