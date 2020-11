Co najmniej 5 osób zginęło w zamieszkach po wyborach prezydenckich

Co najmniej pięć osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku zamieszek w Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie w sobotę trwały wybory prezydenckie. O trzecią kadencję ubiegał się urzędujący prezydent Alassane Ouattara. Zdaniem opozycji, która zbojkotowała wybory, jest to niekonstytucyjne.

Jak zauważają agencje, w Wybrzeżu Kości Słoniowej nie doszło na razie do tak gwałtownych walk jak te z lat 2010-11. Po wyborach prezydenckich w 2010 roku sprawujący wówczas władzę Laurent Gbagbo nie chciał uznać swojej porażki wobec Ouattara. Doprowadziło to do miesięcy przemocy, która pochłonęła życie ponad 3 tysięcy osób.

Niezgodne z konstytucją?

- Apeluję do tych, którzy wzywali do obywatelskiego nieposłuszeństwa, które doprowadziło do śmierci ludzi, do zaprzestania tych działań - mówił jeszcze w sobotę Ouattara.