Deklaracja ponad dwustu republikanów. Sztab Trumpa: nikt nie wie, kim są ci ludzie

"Oczywiście mamy wiele prawdziwych, ideologicznych różnic z wiceprezydent Harris i gubernatorem Walzem. Tego można było się spodziewać" - napisali w liście republikanie. Jednocześnie podkreślili, że "alternatywa jest po prostu nie do zaakceptowania".

W liście skrytykowali między innymi podejście Trumpa do polityki zagranicznej. Na koniec zaapelowali do umiarkowanych republikanów i niezależnych konserwatystów, aby "ponownie zajęli odważne stanowisko, głosując na przywódców, którzy będą dążyć do konsensusu, a nie chaosu; którzy będą pracować nad zjednoczeniem, a nie dzieleniem; którzy sprawią, że nasz kraj i nasze dzieci będą dumne".