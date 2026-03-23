Świat

"Orban czuje, że może przegrać"

Viktor Orban na szczycie UE w Brukseli
Kampania wyborcza przed wyborami na Węgrzech. Peter Magyar kontra Viktor Orban
Viktor Orban już wkrótce może pożegnać się z władzą. Co to oznacza dla Budapesztu, Brukseli i Warszawy? Czy Węgry bez niego, to Unia Europejska bez hamulcowego?

Wynik węgierskich wyborów, które odbędą się już 12 kwietnia, jest istotny dla całej Unii Europejskiej. A to, jak zmienią się stosunki na linii Bruksela-Budapeszt jeśli do władzy dojdzie opozycja, analizują prowadzący podcast Szczyt Europy w TVN24+ Beata Płomecka i Maciej Sokołowski.

Choć przedwyborcze sondaże wskazują na przewagę opozycyjnej partii TISZA nad rządzącym Fideszem, na drodze do zwycięstwa opozycyjne ugrupowanie czeka wiele wyzwań.

W Fideszu "narasta panika". Media: rosyjskie służby zaproponowały pomoc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W Fideszu "narasta panika". Media: rosyjskie służby zaproponowały pomoc

"Orban czuje, że może przegrać"

- To wybory zmanipulowane, nie ma równych warunków dla wszystkich - komentuje w rozmowie z autorami podcastu europoseł Zoltan Tarr, jeden z czołowych polityków TISZA i prawa ręka lidera opozycji, Petera Magyara. Jednocześnie dodaje, że jego ugrupowanie jest "zdeterminowane, by je wygrać". Jeśli tak się stanie, czy możliwe będzie pokojowe przekazanie władzy? - Orbanowi trudno może być wyobrazić siebie w opozycji - skomentował Tarr.

- Ta kampania wyborcza różni się zasadniczo od innych - zauważa Dominik Hejj, politolog, autor książki "Węgry na nowo". - Orban czuje, że może przegrać - ocenia w rozmowie z Beatą Płomecką i Maciejem Sokołowskim. - Jeżeli TISZA nie wygra tych wyborów (...), to już nikt nie będzie go w stanie pokonać - ocenił Hejj.

Źródło: PAP/EPA/AKOS KAISER HANDOUT

Co się zmieni, jeśli po 16 latach Orban straci władzę?

- Unia to organizacja, której jesteśmy członkiem. Chcemy w niej być i czerpać korzyści - mówi europoseł Tarr. Jednocześnie zaznacza, że węgierska opozycja "te wybory musi wygrać sama", bez pomocy UE. - Mamy nadzieję, że będziemy w przyszłości konstruktywnym partnerem w Unii i odejdziemy od działań obecnego reżimu - tłumaczy europoseł. Przyznał, że obecna władza walczy z "całym systemem", natomiast opozycja wierzy w siłę dialogu. - Chcemy być wierni naszemu narodowi, a także organizacji, do której należymy - podsumował. Węgry, podobnie jak Polska, przystąpiły do UE w 2004 roku.

Tarr przyznał w podcaście, że jeśli TISZA obejmie władzę, to planuje rozpocząć "nowy rozdział w relacjach z Polską", a Peter Magyar już zapowiedział, że z pierwszą wizytą międzynarodową uda się do Warszawy. Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę, który otrzymali azyl polityczny na Węgrzech określił mianem "uciekinierów". - Węgry nie powinny być rodzajem azylu dla osób, wobec których toczy się jakieś postępowanie, mają postawione zarzuty - zaznaczył.

Dużo więcej o węgierskich wyborach z perspektywy Budapesztu, Warszawy i Brukseli w odcinku podcastu Szczyt Europy - "Węgry bez Orbana? Unia bez hamulcowego?".

Opracowała Ewa Żebrowska / AM

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Czytaj także:
NFZ zaciska pasa. To odbije się na pacjentach
Pacjenci alarmują w sprawie NFZ. "Załamie nam się system"
Piotr Wójcik
Czołowe zderzenie na drodze nr 10
Czołowe zderzenie z ciężarówką. Są ranni
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2389071237_1
Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija
Zdrowie
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Urban przed starciem z Albanią: to najważniejszy mecz w mojej karierze
EUROSPORT
Agenci ICE mają być obecni na igrzyskach
Chaos na lotniskach w USA. Wysłano tam agentów ICE
Świat
imageTitle
Lewandowski: Albania jak finał, nie ma miejsca na pomyłkę
EUROSPORT
Donald Trump
Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa
Świat
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
BIZNES
Pomnik Krzysztofa Kolumba na terenie Białego Domu
Demonstranci obalili ten pomnik, teraz stanął obok Białego Domu. Dla Trumpa to "bohater"
Świat
piniądze
Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"
BIZNES
Iga Świątek ma za sobą trudną wiosnę
Zmiany w zespole Świątek
EUROSPORT
Śmiercionośne powodzie w Nairobi
Leje od początku marca. Nie żyje co najmniej 81 osób
METEO
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Tragiczny pożar w strzelnicy. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Zatrzymano dwie osoby
Założyli kominiarki, wbiegli na trybuny. Zatrzymano dwie osoby
Opole
Gangsterka zatrzymana na granicy
Poszukiwana w całej Europie oszustka wpadła na polskiej granicy
Rzeszów
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
BIZNES
Oszust (zdj. ilustracyjne)
Myślał, że jest anonimowy. Usłyszał zarzuty za groźby wobec wiceprezydenta
Poznań
Karol Nawrocki
Nerwowa reakcja prezydenta po pytaniu o Orbana
Świat
imageTitle
Absurdalna sytuacja. Słoweński klub zmienia bramkarza po zaledwie minucie
EUROSPORT
Zatrzymano małżeństwo
Mieli zabić seniorkę dla 180 złotych. Jest akt oskarżenia
Katowice
Noworodek
"Pierwszy miesiąc ich życia nie powinien być ostatnim". Wstrząsające dane
Zdrowie
Śnieg, zima
Najpierw niska temperatura, później obfity śnieg. Są ostrzeżenia
METEO
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch gazu na stacji paliw. Są ranni
Katowice
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
BIZNES
imageTitle
Dwa tygodnie w śpiączce, długa rehabilitacja. Kolarz wraca po wypadku w Polsce
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Braun znowu zablokował postawienie zarzutów. Złożył wniosek i wyszedł
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
WARSZAWA
Wycinka drzew w zgierskim lesie
"Pół lasu chyba wycięli". Leśnicy mówią, że zgodnie z planem
Łódź
W pożarze domu w White Bear Lake w Minnesocie zginęła reporterka sportowa i jej troje małych dzieci. Śledczy próbują obecnie ustalić przyczynę
W pożarze domu zginęła dziennikarka sportowa i jej troje dzieci
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica