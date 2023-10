Polacy głosują, Izrael szykuje atak, Stuu zatrzymany. Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 15 października

1. Wybory parlamentarne w Polsce

Dziś odbywają się wybory parlamentarne - polscy obywatele wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze w całym kraju będą czynne od 7.00 do 21.00. Po ich zamknięciu zakończy się cisza wyborcza, a do wiadomości publicznej podane zostaną wyniki sondaży exit poll, prowadzonych przy wyjściach z lokali. Wyborcy oddadzą głos na jednego kandydata wybranej listy do Sejmu i jednego do Senatu. W wyborach do Sejmu posłów wybiera się w okręgach wielomandatowych. Mandaty rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanego przez komitety wyborcze poparcia. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały 5 proc. głosów lub - w przypadku koalicji - 8 proc. głosów. W wyborach do Senatu, senatorów wybieramy w jednomandatowych okręgach wyborczych - mandat senatorski w danym okręgu otrzymuje kandydat, który uzyskał największe poparcie. Wieczór wyborczy w TVN24 rozpocznie się o godzinie 20.