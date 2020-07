Kobiety na Białorusi zwierają szeregi. Żona aresztowanego antyrządowego blogera stanie do walki z Łukaszenką

Nie będzie obserwatorów OBWE podczas wyborów prezydenckich na Białorusi. Jest za to kandydatka, wokół której swoje siły łączy opozycja. Po tym, jak dwaj główni rywale Alaksandra Łukaszenki nie zostali dopuszczeni do startu w wyborach, do sprzeciwu wobec władzy zachęcają kobiety. Nie mają łatwo - otrzymują groźby gwałtów i odbierania dzieci. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kobiety apelują do Białorusinów, żeby poszli na wybory 9 sierpnia. Deklarują, że jeśli wygra opozycja, wybory zostaną przeprowadzone ponownie, ale w uczciwy sposób. Przedstawicielki dwóch głównych kandydatów opozycji, Wiktara Babaryki oraz Walera Capkały, którzy nie zostali dopuszczeni do startu w wyborach, połączyły siły ze sztabem Swiatłany Cichanouskiej - żony antyrządowego blogera, który jest w areszcie.

- Mamy do czynienia ze spontanicznymi akcjami podejmowanymi przez ludzi, którzy do tej pory nie angażowali się w politykę. Bardzo często są to młodzi ludzie, którzy nie pamiętają rzeczywistości białoruskiej bez Łukaszenki - zwraca uwagę Michał Kacewicz z Newsweeka i Belsat.eu. - Nie jest tak wcale nierealny scenariusz, że dojdzie mimo tej taktyki stosowanej przez władze, do czegoś, co obserwowaliśmy na Ukrainie, Gruzji, czyli ulicznej rewolucji, rewolty - dodaje.