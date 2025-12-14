Logo strona główna
Świat

Wstrzymany ruch na granicy z Tajlandią. "Do odwołania"

Sporna granica pomiędzy Kambodżą a Tajlandią
Napięcia między Tajlandią i Kambodżą. Tajlandzcy żołnierze przygotowują się do patrolu przy granicy
Źródło: Reuters
Wszystkie przejścia graniczne pomiędzy Kambodżą a Tajlandią zostały zamknięte - poinformowała agencja AFP, powołując się na resort spraw wewnętrznych w Phnom Penh. W komunikacie zaznaczono, że obywatele kambodżańscy mieszkający w Tajlandii oraz tajscy mieszkający w Kambodży powinni pozostać na miejscu do czasu zawieszenia broni.

Królewski Rząd Kambodży podjął decyzję o zamknięciu ruchu w obu kierunkach przez wszystkie przejścia graniczne między Kambodżą a Tajlandią ze skutkiem natychmiastowym i do odwołania – poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Kambodży w oświadczeniu.

Konflikt wybuchł z nową siłą. Trump: zadzwonię i powstrzymam wojnę
Konflikt wybuchł z nową siłą. Trump: zadzwonię i powstrzymam wojnę

Miało być zawieszenie broni, są kolejne ataki

W komunikacie prasowym napisano, że decyzję o wstrzymaniu ruchu granicznego podjęto po tym, gdy strona tajlandzka dopuściła się wobec Kambodży aktów agresji, w wyniku których zginęli cywile, a infrastruktura została uszkodzona.

Resort podkreślił, że w związku z zamknięciem przejść granicznych obywatele Kambodży mieszkający w Tajlandii powinni pozostać na miejscu do zawieszenia broni. To samo zalecono mieszkającym w Kambodży obywatelom Tajlandii - przekazała agencja Xinhua.

Wcześniej Tajlandia ogłosiła, że w sobotę siły kambodżańskie zabiły czterech jej żołnierzy. Wydarzyło się to pomimo zapewnień prezydenta USA Donalda Trumpa, że Tajlandia i Kambodża zgodziły się w piątek na zawieszenie broni.

Naloty wzdłuż spornej granicy. Są zabici i ranni cywile
Naloty wzdłuż spornej granicy. Są zabici i ranni cywile

Obie strony oskarżały się wzajemnie o sprowokowanie agresji. W czwartek agencja AP podała, powołując się na tajlandzkie wojsko, że w starciach przy granicy obu krajów zginęło ponad 20 osób, w tym trzech cywilów.

Władze Kambodży poinformowały, że po jej stronie życie straciło dziewięciu cywilów, w tym niemowlę, a 46 osób zostało rannych.

Konflikt pomiędzy Tajlandią i Kambodżą

Starcia zbrojne na granicy Tajlandii i Kambodży wybuchły ponownie w poniedziałek po tygodniach narastającego napięcia i trwają z rosnącą intensywnością.

Tajlandia i Kambodża od ponad wieku spierają się o przebieg 817-kilometrowej granicy lądowej, która została po raz pierwszy naniesiona na mapę przez Francję w 1907 roku, gdy Kambodża była jej kolonią. Dokładny przebieg granicy nigdy nie został jednak uzgodniony pomiędzy władzami Tajlandii i niepodległej Kambodży.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

KambodżaTajlandia
