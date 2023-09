Prezydent Wołodymyr Zełenski w Radzie Bezpieczeństwa zaproponował szereg reform ONZ-etu

- Wszyscy na świecie widzą, że to, co czyni ONZ bezradną, jest to miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, które Rosja okupuje nielegalnie, za pomocą zakulisowych manipulacji po upadku Związku Sowieckiego i które zostało zajęte przez kłamców, których zadaniem jest wybielać agresję i ludobójstwo dokonywane przez Rosję - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.