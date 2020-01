Zełenski: wersja o ataku rakietowym nie jest wykluczona, ale nie została potwierdzona

"Oczekujemy, że otrzymają oni wszystkie informacje, niezbędne do obiektywnego dochodzenia" - podkreślił prezydent. "Naszym celem jest ustalenie niekwestionowanej prawdy. Uważamy, że jest to obowiązkiem całej społeczności międzynarodowej wobec rodzin ofiar i wobec pamięci ofiar katastrofy. Wartość ludzkiego życia przewyższa wszelkie motywy polityczne".

Iran wykluczył, by przyczyną katastrofy Boeinga 737 należącego do Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy, było trafienie go pociskiem wystrzelonym przez obronę przeciwlotniczą tego kraju.

Według innych rozpatrywanych wersji, doszło do zderzenia samolotu z dronem lub innym latającym obiektem, do wybuchu silnika z przyczyn technicznych lub do eksplozji we wnętrzu boeinga w wyniku aktu terroru.